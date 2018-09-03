На Усть-Хантайской ГЭС в Красноярском крае запустили четвертый гидроагрегат



Усть-Хантайская ГЭС

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Усть-Хантайская ГЭС, входящая в состав Норильско-Таймырской энергетической компании, снабжает электроэнергией весь Норильск и его предприятия, а также Дудинку и Игарку. Нынешний запуск гидроагрегата — часть долгосрочной программы модернизации оборудования ГЭС, которую «Норникель» и НТЭК приняли в 2012 году. Оборудование станции к этому сроку отработало более 40 лет и нуждалось в обновлении.

После разработки проектно-сметной документации технически и морально устаревшие поворотно-лопастные гидроагрегаты на ГЭС (всего их семь) решили менять на радиально-осевые. В 2014 году началась работа на первом пусковом комплексе. 20 ноября 2015-го здесь провели первые испытания нового гидрогенератора мощностью 73 мегаватта при частоте вращения 150 оборотов в минуту. Сейчас на станции запустили уже четвертый по счету новый гидроагрегат. До 2021 года заменят оставшиеся три.

Этот проект — один из самых глобальных в энергетической отрасли. Его общая стоимость составит больше 7 миллиардов рублей — по миллиарду на каждую новую турбину.

«Сегодня мы прошли экватор этого масштабного проекта, — сказал после торжественного запуска новой турбины генеральный директор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Липин. — Мы сделали очередной шаг к повышению надежности. Как вы знаете, наша энергосистема изолирована, и к ней предъявляются особые требования. От нашей работы зависит энергообеспечение городов и поселков Таймыра и такого важного предприятия, как „Норникель“. Мы в очередной раз доказали, что можем реализовывать масштабные и ответственные проекты».

Подрядчиком работ стал «Тяжмаш» — предприятие, имеющее столетний опыт машиностроения в России. Гидроагрегаты «Тяжмаша» успешно используют в 15 странах мира. В России это предприятие участвует в реализации самых грандиозных строек, таких как новый космодром Восточный.

Президент группы компаний «Тяжмаш» Сергей Трифонов на торжественном запуске нового гидроагрегата признался снежногорцам, что испытывал нешуточное волнение.

«Я присутствовал при пуске первого космического корабля на космодроме Восточный, — рассказал он. — Если вы помните, запуск перенесли на один день. Мы переживали, что же произошло, вдруг дело в нашем оборудовании? А наше оборудование — это весь стартовый комплекс космодрома. Поверьте, при запуске уже четвертого гидроагрегата Усть-Хантайской ГЭСя испытываю аналогичный трепет. Но все идет хорошо, и это стало возможным благодаря колоссальной совместной работе, которую мы делаем вместе с „Норникелем“ и НТЭК».

Машиностроители создали и установили на станции уникальное оборудование, предназначенное специально для Усть-Хантайской ГЭС. По словам Сергея Трифонова, новые гидроагрегаты не только более мощные, но и значительно дешевле старых в обслуживании. Но главное — это их более высокая надежность. Это очень важно в условиях северной ГЭС, к тому же изолированной от всей энергосистемы России, подчеркнул Сергей Липи

Усть-Хантайская ГЭС — самая северная гидроэлектростанция России и первенец гидроэнергетики на Таймыре. Она расположена на реке Хантайке у поселка Снежногорск. В год семь ее гидроагрегатов в среднем вырабатывают порядка 2 млрд киловатт-часов электроэнергии.