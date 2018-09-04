В Санкт-Петербурге заложен 14-й «Охотник»
Сегодня в Санкт-Петербурге в эллинге ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» состоялась закладка очередного пограничного сторожевого корабля проекта 22460 «Охотник». ПСКР с заводским № 511 стал 14-м кораблём серии и одновременно 11-м, строящимся на СФ «Алмаз». Закладка нового корабля была приурочена к 85-летию предприятия.
Пограничные сторожевые корабли проекта 22460 «Охотник» предназначены для охраны государственной границы и территориального моря, борьбы с пиратством и терроризмом.
Проект разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 670 т.
Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.
Максимальная скорость хода: 24.8 узла
Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
04.09.1811:29:51
04.09.1811:53:38
04.09.1813:25:17