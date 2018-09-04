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Судостроение и судоходство

В Санкт-Петербурге заложен 14-й «Охотник»

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге в эллинге ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» состоялась закладка очередного пограничного сторожевого корабля проекта 22460 «Охотник». ПСКР с заводским № 511 стал 14-м кораблём серии и одновременно 11-м, строящимся на СФ «Алмаз». Закладка нового корабля была приурочена к 85-летию предприятия.

Пограничные сторожевые корабли проекта 22460 «Охотник» предназначены для охраны государственной границы и территориального моря, борьбы с пиратством и терроризмом.

Проект разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

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Санкт-Петербург, СФ «Алмаз», ПСКР, 22460
  • Владислав Черноморский
    04.09.1811:29:51

    Тоже с китайскими движками?

    #1066469
    • Sergej K Sergej K
      04.09.1811:53:38

      Альтернатив на горизонте вроде не видать, да и санкции немцы не отменяли.

      #1066473
      • Нет аватара malikszh
        04.09.1813:25:17

        ая площадка для приёма ве

        обещаных собственных нет ))). обещанного 3 года ждут значит будет 2021 году

        #1066494
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