Компания «Самарский Стройфарфор» модернизировала производство сантехники и керамогранита

Компания «Самарский Стройфарфор» запустила в Самарской области после модернизации производство сантехники и керамогранита, сообщила пресс-служба Фонда Развития Промышленности. Около 15% керамогранита компания намерена экспортировать.

«Общий объем инвестиций в модернизацию составляет 888 млн рублей, из которых 367 млн рублей предприятие получило от ФРП в виде льготного займа. Модернизация предприятия позволит увеличить производство керамической сантехники на 25% и широкоформатных керамогранитных плит на 20%", — говорится в сообщении.

Предприятие модернизировало оборудование, установило дополнительные глазуровочные кабины. Запущена самая длинная печь в России по выпуску керамогранитной плитки. Длина печи — 167 метров, производительность — 10 тыс. кв. метров/сутки.

Новое оборудование значительно повысит качество сантехники и позволит увеличить долю предприятия до 25% в среднем и высоком ценовом сегменте, в настоящее время занятом иностранными брендами. Годовой объем производства составит 2,3 млн единиц продукции в год.

«Увеличение мощности предприятия не только позволит нарастить выпуск продукции на российском рынке, но и экспортировать часть товаров в страны СНГ и Европы», — цитирует пресс-служба директора ФРП Романа Петруцу.

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