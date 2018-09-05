Строительство тоннелей Большой кольцевой линии

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В Москве ударными темпами идёт строительство Большой кольцевой линии метро, которая после завершения строительства станет самой длинной линией Московского метрополитена.

На восточном участке строящейся линии завершилась проходка правого перегонного тоннеля длиной 1193 метра от станции «Авиамоторная» до станции «Нижегородская». Тоннель построен с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Ольга», проходка левого перегонного тоннеля продолжается.

А на западном участке Большой кольцевой линии другой ТПМК «Ольга» 3 сентября начал проходку левого перегонного тоннеля длиной 1862 метра от станции метро «Нижние Мнёвники» до станции метро «Улица Народного Ополчения».





© Фото из открытых источников

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Фото mosinzhproekt.ru и vk.com/mossobyanin