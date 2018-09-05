В Севастополе приступили к закладке новой морской фермы

В августе в акватории Чёрного моря в районе посёлка Кача начался монтаж конструкций морской фермы. На отведённом в пользование рыбоводном участке площадью 144 гектара компания ООО «Центр морских пищевых ресурсов» планирует выращивать черноморские мидии и устрицы.

В проект морской фермы предприятие планирует вложить свыше 70 миллионов рублей, которые в том числе пойдут на обустройство береговой базы и закупку специализированного судна.

В настоящее время плавучий кран «Черноморец-6» опускает на морское дно бетонные плиты, которые станут якорями для крепления коллекторов, предназначенных для выращивания аквакультуры.

Бетонные плиты являются надёжной страховкой для морского фермера, что зимние шторма не посрывают и не унесут в открытое море выращиваемый в течении нескольких лет урожай аквакультуры.

«В этом году мы планируем установить ровно половину фермы, — рассказывает генеральный директор ООО „Центр морских пищевых ресурсов“ Сергей Татко. — В следующем году, где-то февраль-март, мы вторую часть фермы установим. Сейчас это новейшие итальянские технологии. Вот мы сейчас экспериментальную часть ставим, зимой всё это обкатаем и дальше, в следующем году, уже будет стоять ферма».

На первом этапе создания морской фермы предприниматель из Санкт-Петербурга Сергей Татко планирует выращивать черноморские мидии.

«Наши планы по выращиванию мидий до выхода к товарной продукции — это от 1000 тонн. Что касается устриц, думаю, что к 2020 году мы посадим для доращивания 2-2,5 миллиона устриц, — отмечает Сергей Татко. — Следующий новый год мы уже будем встречать со своей мидией».Ученые подсчитали, что с одного гектара мидийной фермы можно ежегодно собирать до 12 тонн чистого мяса этих моллюсков. Отметим, что технология выращивания черноморской мидии не требует значительных трудозатрат, а наибольшая часть финансовых вложений при создании такого бизнеса приходится на обустройство береговой базы, покупку обслуживающего судна и монтаж коллекторов для выращивания аквакультуры.

Коллекторы — это конструкции из капроновых канатов, поплавков и грузов, которые имитируют подводные скалы, на которых и оседает спат (молодь) мидии, который переносится морскими течениями. За 14 месяцев черноморская мидия вырастает до товарного размера ракушки в 30-40 мм и массу съедобной части около 5 граммов. В трехлетнем возрасте мидия имеет длину в 50-60 мм и съедобную массу около 13 граммов.

На втором этапе развития морской фермы предприниматель планирует освоить выращивание устриц. В отличии от мидий, которые вырастают на коллекторах естественным путём, выращивание устриц более сложный и трудоёмкий процесс. В естественных условиях черноморская устрица практически не сохранилась, а выращивают на морских фермам в Чёрном море в основном акклиматизированные виды тихоокеанской устрицы, такие как например Устрица гигантская. Гигантская устрица — наиболее массовый культивируемый вид устриц в мире. Живёт такая устрица около 10 лет, а товарного размера достигает в течении 3 лет.Для ускорения выхода на рентабельность часть морских ферм закупает уже частично подросших моллюсков и выращивает их в специальных садках. Примечательно, что странах тихоокеанского бассейна ценность представляет не только мясо мидии и устрицы, но и ракушка, которая идёт на производство удобрений для сельского хозяйства.

В настоящий момент отрасль аквакультуры в Севастополе только находится в стадии формирования. Департаментом сельского хозяйства города Севастополя в прошлом году сформированы 8 рыбоводных участков общей площадью в 534 гектара, аукционы на право пользования которыми проводит Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства. Рыбоводные участки отводятся в пользование сроком на 25 лет. Победителем одного из таких аукционов и стало ООО «Центр Морских Пищевых Ресурсов».