Инжиниринговый дивизион Росатома завершил загрузку топлива на 4-м блоке Тяньваньской АЭС
Росатом завершил загрузку ядерного топлива в реактор четвертого энергоблока Тяньваньской АЭС, которая строится в Китае по российскому дизайну. Об этом сообщил вице-президент Инжинирингового дивизиона Росатома ASE по Южной Азии Андрей Лебедев.
Росатом начал загрузку ядерного топлива в реактор четвертого энергоблока Тяньваньской АЭС 25 августа. Отмечалось, что всего в реактор предстоит загрузить 163 тепловыделяющие сборки (ТВС).
Загрузка ядерного топлива означает начало этапа физического пуска энергоблока. Следующим этапом станет энергопуск с дальнейшим подключением к энергосети Китая.
Вторая очередь Тяньваньской АЭС (третий и четвертый энергоблоки) сооружаются при содействии АСЭ (Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»). В настоящее время на Тяньваньской АЭС работают три энергоблока ВВЭР-1000, сооруженные по российскому проекту.
Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско- китайского экономического сотрудничества. Пуск первой очереди Тяньваньской АЭС (первый и второй энергоблоки) состоялся в 2007 г. Энергопуск третьего блока Тяньваньской АЭС был осуществлен в декабре 2017 года.
- Великоросс
- 05.09.201815:58
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