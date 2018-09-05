На Кубани после модернизации пущен в работу крупнейший станкостроительный завод региона

В Краснодаре реорганизован завод им. Седина, где восстановлено станкостроительное производство и уже начали собирать первые станки. Завод будет производить станки и обрабатывающие центры, востребованные во многих отраслях промышленности. Пока аналогичное оборудование закупается машиностроительными предприятиями за рубежом.

До 2014 года завод имени Седина являлся основным предприятием по производству станкоинструментальной продукции на Кубани. Однако в связи с чрезмерной закредитованностью и отсутствием оборотных средств в 2014-2015 годах его работа была приостановлена.

В декабре 2016 года вопрос с погашением задолженности по зарплате перед 151 работником завода на общую сумму 16 млн рублей был решён. Кроме того, был разработан проект восстановления отрасли станкостроения на базе завода, велся активный поиск инвестора. Преемником предприятия стал «Южный завод тяжелого станкостроения». До 2020 года на заводе планируется создать до 300 новых рабочих мест. Привлекаются инженеры и рабочие, которые трудились до банкротства. Также достигнута договоренность с Кубанским государственным технологическим университетом о сотрудничестве в части подготовки кадров, о прохождении практики студентами.