Добавить статью
Транспорт и логистика

Стартовала укладка труб газопровода «Северный поток-2» в Финском заливе!

  •  © allseas.com

В Финляндии началась укладка труб газопровода «Северный поток-2», говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

«Сегодня в 13:25 (по центральноевропейскому времени) судно Solitaire начало работы по укладке газопровода „Северный поток-2“ в Финском заливе», — уточнили в компании.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://ria.ru/economy/20180905/1527881209.html?referrer_block=index_main_1

газопровод, Северный поток-2, Газпром
  • Нет аватара Clausson
    05.09.1816:35:48

    Ура, товарищи!

    Этот проект невозможно недооценить, сколько бы разные «умные эксперты» не говорили обратного. Впрочем, эти эксперты в последнее время заткнулись за полным отсутствием аргументов. Маршрут самый короткий; стоимость строительства по сути в цене платы за трехлетнеий транзит по Украине; состояние украинской ГТС плачевное; ГПС на магистралях помнят еще раннего Брежнева и совершенно не эффективны и пр. и пр. В общем ГТС Украины подходит полная технологическая смерть (без всякой политики), объективно нужны альтернативные маршруты. И зарывать деньги в украинское Поле чудес… нет спасибо.

    Остались конечно эксперты свидомые. Увы мировая медицина еще не научилась это лечить.    

    Отредактировано: Clausson~16:41 05.09.18
    #1066814
    • Нет аватара Инженер2015
      05.09.1817:03:47

      стоимость строительства по сути в цене платы за трехлетнеий транзит по Украине

      если это так, то это круто    

      откуда такие данные?

      #1066833
      • Нет аватара Clausson
        05.09.1817:13:41

        Так вроде никто данных не скрывает.

        Украина признает что получает за транзит 3 млрд.

        Проектная стоимость строительства газопровода около 9 млрд.

        Делим одно на другое получаем три года.

        #1066838
        • Нет аватара termometrix
          05.09.1817:53:09

          Украина признает что получает за транзит 3 млрд.

          1,5-2 млрд имхо.

          #1066864
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    05.09.1816:50:29

    на сайте Nord Stream 2 AG пишут что средняя скорость укладки трубы в сутки 4 км

    Сегодня в 13:25 (по центральноевропейскому времени) судно Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток ‑ 2» в Финском заливе.Длина судна Solitaire составляет 300 метров, а ширина — 41 метр. Судно будет выполнять работы по укладке труб круглосуточно и без выходных. На борту судна могут разместиться 420 человек. Для поддержания необходимого запаса труб транспортные суда будут доставлять 12-метровые трубы весом 24 тонны для строительства газопровода «Северный поток ‑ 2» на трубоукладочное судно из ближайшего логистического центра (Котка или Ханко).

    Компания зажата в сроках и, чтобы не терять драгоценное время, строительство МГП начнется сразу с 2х ниток судами-трубоукладчиками компании Allseas, той самой, которая 23 июня 2017 г начала глубоководную укладку труб МГП Турецкий поток в Черном море.

    С. Сердюков объяснил — 1 нитку начнут в 2018 г строить у берегов России, 2ю — у берегов Германии, и суда-трубоукладчики будут двигаться на встречу друг-другу.

    Суда — трубоукладчики швейцарской Allseas будут прокладывать около 4 км/сутки нитки МГП с каждой стороны, или 8 км/сутки в пересчете на МГП Северный поток-2.

    Такими темпами Nord Stream 2 AG надеется завершить все строительные работы к июлю 2019 г, с тем, чтобы к концу 2019 г подготовить МГП к приему российского газа.

    Для любознательных напомним, что скорость прокладки труб — 4 км/сутки - это средняя скорость строительства морского трубопровода.

    #1066825
    • Нет аватара Clausson
      05.09.1816:58:03

      Ценное дополнение!

      #1066830
    • dima ivanov dima ivanov
      05.09.1817:42:39

      Евгений Образцов

      БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! теперь понятно почему так быстро

      #1066861
    • Нет аватара malikszh
      05.09.1817:43:23

      Трубоукладчик не бояться от санкций США

      #1066862
  • oleg repin oleg repin
    05.09.1816:54:55

    Шило в заду у партнёров — пиндосов!

    #1066827
  • Нет аватара termometrix
    05.09.1817:55:02

    Есть и другие варианты для прекращения тразита с Украиной.Например обмен клиентов с другими экспортерами газа :Катар и Норвегия.Но для этого нужно проложить и дополнительную инфраструктуру разумеется в перспективе.

    #1066865
  • Maksim Starostin
    05.09.1818:17:57

    По данным сайта marinetraffic.com, Solitaire и суда снабжения в настоящее время болтаются по центру Финского залива примерно напротив Таллина. Интересно, они могут начать укладку не с земли, а прямо посреди моря?

    Вот, вся банда в сборе, походу их там пятеро    

    Solitaire

    •  © photos.marinetraffic.com

    Oceanic

    •  © photos.marinetraffic.com

    Solvik Supplier

    •  © photos.marinetraffic.com

    Symphony Performer

    •  © photos.marinetraffic.com

    Bravenes

    •  © photos.marinetraffic.com

    Отредактировано: Maksim Starostin~18:19 05.09.18
    #1066875
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,