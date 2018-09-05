Стартовала укладка труб газопровода «Северный поток-2» в Финском заливе!
В Финляндии началась укладка труб газопровода «Северный поток-2», говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.
«Сегодня в 13:25 (по центральноевропейскому времени) судно Solitaire начало работы по укладке газопровода „Северный поток-2“ в Финском заливе», — уточнили в компании.
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