Стартовала укладка труб газопровода «Северный поток-2» в Финском заливе!

В Финляндии началась укладка труб газопровода «Северный поток-2», говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

«Сегодня в 13:25 (по центральноевропейскому времени) судно Solitaire начало работы по укладке газопровода „Северный поток-2“ в Финском заливе», — уточнили в компании.