В Орловской области запустили первое в России производство порошковой проволоки для сварки

Первое в России производство порошковой проволоки для сварки запустил завод «Межгосметиз- Мценск» в Орловской области. Об этом сообщила начальник отдела маркетинга компании Елена Бубнова.

Порошковая проволока востребована в нефтегазовой отрасли. Проект был реализован при поддержке компаний «Газпром» и «Транснефть». В строительство новой линии было вложено порядка $1,5 млн.

«Мы работаем по программе импортозамещения. И аналогов нашей продукции в России нет. Порошковая проволока используется два сварки магистральных газовых и нефтетруб. Шов, сделанный при помощи такой проволоки практически не имеет дефектов», — отметила Бубнова.

АО «Межгосметиз-Мценск» (г. Мценск) — один из ведущих в России производителей сварочных электродов и сварочной проволоки.

Его продукция соответствует российским и европейским стандартам качества, имеет все необходимые сертификаты для реализации на рынках России и СНГ. Сеть дистрибьюторов покрывает все регионы РФ, Беларусь, Казахстан, другие страны СНГ.

За 7 месяцев 2018 года объем отгруженной продукции и услуг собственного производства АО «Межгосметиз-Мценск» превысил 680 млн рублей (110% к аналогичному периоду 2017 г.), сумма налоговых платежей составила 103 млн рублей.

Сегодня здесь трудятся 214 человек.

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