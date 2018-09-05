В Свердловской области открылся Дворец ледовых видов спорта

5 сентября в Верхней Пышме Свердловской области открыли Дворец ледовых видов спорта — современный комплекс для хоккеистов, фигуристов и всех, кто хочет быть в хорошей физической форме.

Строительство новой ледовой арены велось в рамках соглашения между правительством Свердловской области и Уральской горно-металлургической компаний, по которому только в этом году уже были открыты пять таких спортивных комплексов — в Екатеринбурге, Реже, Кировграде, Ревде и Красноуральске.

Ледовый дворец в Верхней Пышме — это многофункциональный объект с ледовым полем, спортзалом, тренажерным залом, учебными кабинетами, раздевалками, душевыми и сушильными.

Общая стоимость проекта составила 350 ммлн рублей. Дворец с большим ледовым полем был построен в кратчайшие сроки — ровно за один год. И уже в 2019 году рядом появится вторая очередь спорткомплекса с малой ледовой ареной.

Развитие ледовых видов спорта — одно из приоритетных направлений работы в Свердловской области. Обусловлено это высоким интересом уральцев: только хоккеем в регионе регулярно занимаются более 16 тысяч человек, из них свыше пяти тысяч детей и подростков. Спортивные школы действуют в 32 муниципалитетах. Для детей и взрослых за последние шесть лет было построено 17 ледовых арен и 12 хоккейных кортов.