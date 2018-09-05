В Ростовской области открылся Региональный комплекс для одаренных детей и молодежи ДГТУ

25 августа состоялось торжественное открытие Регионального комплекса для одаренных детей и молодежи ДГТУ в Аксае. В городе-спутнике Ростова-на-Дону будут реализовываться проекты опорного вуза: «Детский университет», «Академия абитуриентов», «Центр развития одаренных детей «МаксиУМ», «Родительский университет», «Академия третьего возраста».

В новом региональном комплексе смогут обучаться представители любых возрастных групп населения в возрасте от 5 лет. Занятия будут проходить ежедневно, в образовательный процесс включен большой перечень авторских программ.

— Сегодня нужно вкладывать в молодежь, в образование — в этом будущее. Компетенции, которые получат здесь слушатели, обязательно понадобятся им в жизни. Открытие такого комплекса в Аксае говорит о том, что проекты, реализуемые в опорном университете, необходимы городу, — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. — Можно смело сказать, что в региональный комплекс ходят семьями: дети, их родители, бабушки и дедушки.

В ходе торжественной церемонии открытия почетные гости вручили зачетные книжки первым студентам Детского университета и слушателям Родительского университета и Академии третьего возраста.

Напомним, Региональный комплекс для одаренных детей и молодежи Ростовской области был открыт в ДГТУ в прошлом году в рамках II Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику». Его деятельность направлена на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей и молодежи на основе современных научных методик и технологий обучения и воспитания.