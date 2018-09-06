Новое здание аэровокзала открыли в приморском посёлке Терней

Модульное здание приобретено и установлено за счет краевого бюджета. Оно приспособлено для работы в климатических условиях севера Приморского края, цена поставки составила 14,5 миллионов рублей.

Как сообщил директор краевого предприятия «Пластун Авиа» Виталий Юшин, здание аэровокзала в Тернее оборудовано залом ожидания для пассажиров, стерильной зоной, пунктом досмотра, комнатой матери и ребёнка, служебными помещениями для сотрудников. На втором этаже расположена диспетчерская с целью контроля взлёта и посадки воздушных судов, контроля движения по территории посадочной площадки.

Аналогичные здания уже обслуживают рейсы внутрикраевой авиации в посёлках Преображение, Светлая и Восток. При этом площадь аэровокзала в Тернее в связи с большим пассажиропотоком увеличена и составляет около 80 квадратных метров.

Опыт Приморья по организации внутрикраевого авиасообщения был положительно отмечен на федеральном уровне. Отмечено, что особого внимания заслуживает созданная в Приморье система субсидирования авиаперелётов, благодаря которой только в 2017 году услугами малой авиации смогли воспользоваться около 40 тысяч человек.

В этом году в Приморье уже завершился ремонт взлётно-посадочной полосы в Дальнереченске. На эту полосу протяжённостью 675 метров садятся самолеты DHC-6, перевозящие пассажиров по внутрикраевым маршрутам. В прошлом году в крае были построены два новых здания аэровокзалов в северных посёлках, а также реконструированы взлётно-посадочные полосы в нескольких населённых пунктах.