В Хабаровском крае дан старт строительству нового завода металлоконструкций

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск» в Хабаровском крае запустит в 2019 году завод металлоконструкций. Стоимость первой очереди проекта мощностью 20 тыс. тонн в год составит 350 млн рублей, сообщил замгендиректора компании «Дальстальиндустрия» Александр Кузнецов.

«Началось строительство завода металлоконструкций с линией горячего оцинкования. Рынок достаточно емкий, продукцию можно применять при строительстве, реконструкции, модернизации объектов энергетики, железнодорожного транспорта, портовой инфраструктуры, сельского хозяйства», — сказал Кузнецов.

В декабре 2019 года ожидается отгрузка первой партии продукции. Поставляться металлоконструкции с антикоррозийным покрытием будут предприятиям Хабаровского и Приморского краев. В соседних регионах такого производства на данный момент нет.

«Запуск завода даст рабочие места по меньшей мере около 100 местным жителям. Есть планы и на вторую очередь завода с увеличением мощности до 40 тыс. тонн.», — отметил Кузнецов.

В Хабаровском крае в настоящий момент действуют три ТОР — в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре и Комсомольске-на-Амуре. По данным регионального правительства, резидентами Комсомольской ТОР являются 23 компании, общий объем заявленных ими инвестиций составляет 86 млрд рублей. Инвесторы реализуют несколько проектов по производству комплектующих для железнодорожного транспорта и машиностроения.

https://khabkrai.ru/events/news/171301