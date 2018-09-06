За прошлый месяц в Крыму отремонтировали 210 тысяч квадратных метров дорог

В Крыму за август отремонтировали 210 000 м2 дорог. А всего с начала года — 700 000 м2 дорожного полотна.

Об этом Крым.News сообщили в пресс-службе ГУП «Крымавтодор». Больше всего асфальтного покрытия отреставрировали в Красноперекопском, Алуштинском, Ялтинском и Бахчисарайском районах.

«В Красноперекопском районе сотрудники ремонтной службы восстановили около 50 000 м2 дорог, основные работы здесь проводились в Армянске. По 25 000 м2 дорожного покрытия было отремонтировано в Алуштинском и Ялтинском районах. Но больше всего работы пришлось на село Лучистое. Ремонт там уже завершают, осталось нанести разметку," - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, специалисты Крымавтодора отремонтировали 22 000 м2 дорожной одежды в Бахчисарайском районе. Работы по реставрации дорожного покрытия также ведутся в Джанкойском, Красногвардейском и Раздольненском филиалах. Там отремонтировали по 10 000 м2. В Белогорском, Сакском и Симферопольском районах восстановили по 6 000 м2 покрытия.