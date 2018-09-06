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Дорожное строительство

За прошлый месяц в Крыму отремонтировали 210 тысяч квадратных метров дорог

  •  © krym.news

В Крыму за август отремонтировали 210 000 м2 дорог. А всего с начала года — 700 000 м2 дорожного полотна.

Об этом Крым.News сообщили в пресс-службе ГУП «Крымавтодор». Больше всего асфальтного покрытия отреставрировали в Красноперекопском, Алуштинском, Ялтинском и Бахчисарайском районах.

«В Красноперекопском районе сотрудники ремонтной службы восстановили около 50 000 м2 дорог, основные работы здесь проводились в Армянске. По 25 000 м2 дорожного покрытия было отремонтировано в Алуштинском и Ялтинском районах. Но больше всего работы пришлось на село Лучистое. Ремонт там уже завершают, осталось нанести разметку," - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, специалисты Крымавтодора отремонтировали 22 000 м2 дорожной одежды в Бахчисарайском районе. Работы по реставрации дорожного покрытия также ведутся в Джанкойском, Красногвардейском и Раздольненском филиалах. Там отремонтировали по 10 000 м2. В Белогорском, Сакском и Симферопольском районах восстановили по 6 000 м2 покрытия.

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https://krym.news/news/avto-novosti/za-proshlyy-mesyats-v-krymu-otremontirovali-210-tysyach-kvadratnykh-metrov-dorog/

Крым, ремонт дорорг
  • Sergej K Sergej K
    06.09.1823:38:47

    С площадью цифры красивее получаются, да?

    Ну скажем дорога в 4 полосы, 15 метров шириной, получается 210000 квадратных метров — это 14 километров. 46 км с начала года!

    Уже как-то и на новость не тянет, да?

    Отредактировано: Sergej K~23:41 06.09.18
    #1067385
    • Нет аватара alex_uns
      07.09.1800:10:45

      4 полосы — это автобан для Крыма. Уменьшайте количество полос в два раза.

      … Как там у вас получилось? 46 км? Умножим на 2: 46км*2=92 км.

      Для сравнения в Москве с начала года построили 115 км новых дорог.

      Цифры сопоставимы. А отремонтированные дороги — ну так это тоже новые дороги    (по сравнению со старыми). Кстати, можно добавить к ним и действительно новые дороги, но это уже не Крымавтодор и это другая работа.

      //

      И еще. Чем вам не нравятся квадратные метры? Ремонт может осуществляться не по всей длине дороги например, или не по всей ширине.

      В таком неидеальном варианте километраж отремонтированных дорог еще больше увеличится.

      Отредактировано: alex_uns~00:39 07.09.18
      #1067391
      • Login_off Login_off
        07.09.1803:10:07

        Привет!

        Мне тоже больше нравятся метры квадратные, более справедливо для сравнения построенного!

        Login_off

        #1067415
    • Нет аватара stolp
      07.09.1808:28:14

      В чём учитывают/оплачивают, в том и считают. Если автодор учёт в метрах квадратных, то им что для вас в какие-то гипотетические километры пересчитывать?

      #1067437
  • Нет аватара Kostya
    07.09.1807:29:50

    В миллиметрах пишите будет масштабнее!

    #1067428
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    07.09.1807:34:01

    если часть этих метров пошла на ямочный ремонт то объем то не хилый получится

    #1067429
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