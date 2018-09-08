В Москве на Солнцевской линии метро появились восьмивагонные поезда

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С момента открытия в марте прошлого года первого участка Солнцевской линии метро на ней эксплуатировались новые 7-вагонные составы модели 81−760/761 «Ока», которые первоначально обслуживало электродепо «Измайлово» Арбатско-Покровской линии. Длину составов пришлось сократить на 1 вагон, поскольку построенное в 1950 году депо рассчитано на 7-вагонные составы.

После открытия нового электродепо «Солнцево» и перевода в него составов Солнцевской линии появилась возможность добавить восьмой вагон, т. к. после открытия 5 новых станций Большой кольцевой линии и 7 станций Солнцевской линии количество пассажиров в поездах увеличилось.

Солнцевская линия стала восьмой линией Московского метро, на которой стали эксплуатироваться составы максимально возможной длины, ранее 8-вагонные составы появились на Сокольнической линии метро.

Фото с сайта stroi.mos.ru