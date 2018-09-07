В Тульской области открыт новый комплекс производств метанола-аммиака ОАО «Щекиноазот»

7 сентября в ОАО «Щекиноазот» в Тульской области запустили в эксплуатацию новое производство — совмещенный комплекс производств метанола-аммиака мощностью 450 и 135 тысяч тонн в год. Аналогов этого уникального комплекса нет во всем мире.

Общий объем инвестиций в проект составляет 18,5 млрд рублей (270 млн евро).

Внедрение прогрессивной технологии совместного производства метанола и аммиака позволит снизить потребление сырья и энергоресурсов, сократить воздействие на окружающую среду.

После запуска нового производства состоялась торжественная церемония символической закладки камня строительства новой установки по производству метанола М-500.

В текущем году компания завершает реализацию сразу несколько масштабных инвестпроектов.

Так, в частности, уже запущены современные очистные сооружения, в строительство которых предприятие вложило 800 миллионов рублей. Они позволили сократить нагрузку на действующие очистные сооружения по промышленным сточным водам, существенно уменьшить забор речной воды, а также снизить количество веществ, сбрасываемых в водные объекты.

В завершающей стадии находится реализация проектов строительства промышленных установок серной кислоты СК-200 и диметилового эфира парфюмерного качества (совместное предприятие с PCC SE, Германия) с объемом инвестиций порядка 2 миллиардов рублей и 21,24 миллиона евро соответственно.