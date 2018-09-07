В Кемеровской области «Азот Майнинг Сервис» запустил производство нетоксичной взрывчатки

Завод «Азот Майнинг Сервис» в Прокопьевске — это крупнейшее в России производство эмульсии и сборочного производства средств инициирования (промышленных взрывчатых веществ).

На площадке завода запущен в работу пункт подготовки и производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ «Нитрониты®», которые используются при ведении взрывных работ на земной поверхности при отбойке горных пород, в том числе серосодержащих.

Данный инвестиционный проект — это одно из перспективных направлений в развитии экологически чистых промышленных взрывчатых веществ. Его плановая производственная мощность — 120 тыс. тонн в год. Объем инвестиций — 250 млн рублей. Создано 55 новых рабочих мест.

Как рассказал главный инженер ООО «Азот Майнинг Сервис» Александр Леонов, реализация инвестпроекта по производству эмульсионных взрывчатых веществ имеет ряд преимуществ. «Они в своем составе не содержат токсичных веществ ни в процессе их производства, ни во время взрывных работ, что существенно снижает негативное влияние взрывных работ на окружающую среду», — отметил Леонов.