Сорок машин производства ОАО «КОРМЗ» переданы дорожникам Башкирии

6 сентября в Уфе 40 кузбасских машин были переданы компании «Башкиравтодор». Автомобили, работающие на метане, башкирские дорожники приобретают в рамках федеральных программ «Безопасные и качественные дороги» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Спецтехника ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод» не только полностью соответствует современным требованиям к содержанию автомобильных дорог, но существенно снижает нагрузку на окружающую среду за счет применения экологичных двигателей.

Это очередная крупная поставка дорожной техники от кузбасского производителя, организованная при содействии департамента промышленности Кемеровской области. В декабре 2017 года «КОРМЗ» передал «Башкиравтодору» 19 автомобилей ДМК-80 В. Испытанные неприхотливые машины хорошо зарекомендовали себя как в городе, так и за его пределами. Все ДМК можно использовать круглогодично. Быстросъемное навесное оборудование позволяет подстроиться к новым погодным условиям с минимальной потерей времени.

Многофункциональное навесное оборудование для ДМК произвели в Кемерове, а смонтировали непосредственно в Уфе в компании «АвтоЛидер-Север», созданной в рамках производственной кооперации. Компонентное производство позволило не только удешевить продукцию, но и создать новые рабочие места.