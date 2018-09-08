В Якутии компания-резидент ТОСЭР «Кангалассы» начала строительство кирпичного завода

Китайский резидент территории опережающего развития (ТОР) «Кангалассы» в Якутске начал строительство кирпичного завода, сообщил представитель компании «Цзиньхайтун-Керамика» Гаврил Неустроев.

Ранее сообщалось, что инвесторы планируют реализовать на ТОР проекты общей стоимостью порядка 2,4 млрд рублей в течение двух лет.

«Начали строительство первого в Якутии кирпичного завода. Выход на полную мощность (производство 7 млн кирпичей в год) планируется в следующем году. Это позволит обеспечить население высококачественной продукцией, а также снизить ее стоимость почти в два раза — с 60-75 рублей за штуку до 25-30 рублей», — сказал он.

Неустроев добавил, что общий объем инвестиций со стороны учредителя — китайской горнодобывающей компании «Цзиньхайтун» — составит около 64 млн рублей. «Запуск производства позволит создать 64 рабочих места, преимущественно для местного населения», — отметил он.

На базе ТОСЭР «Кангалассы» в пригороде Якутска уже работают резиденты, которые производят строительные материалы, котлы длительного горения, лакокрасочные изделия. Проект создания ТОР начали реализовывать в 2015 году, администрация Якутска выделила на эти цели порядка 138 га земли. В индустриальном парке на территории монопрофильного поселка Кангалассы создают промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства.