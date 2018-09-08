Добавить статью
Производство

Череповецкие металлурги первыми в РФ освоили производство вибро- шумопоглощающей стали

  •  © st.cherinfo.ru

Компания «Северсталь» презентовала новый вид вибро- и шумопоглощающей стали 01Ю5Т.

Как сообщает пресс-служба холдинга, новая сталь обладает большой упругостью и способностью поглощать вибрацию.

«Мы планируем дорабатывать характеристики этой марки стали под потребности и запросы конкретных потребителей, в том числе, чтобы включить ее в комплексные решения по созданию инновационных продуктов, например, современных кораблей или электродвигателей», — отметил генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелёв.

Компания «Северсталь» разработала сталь 01Ю5Т в рамках совместного исследования с институтом ЦНИИчермет имени Бардина, чтобы заместить импортные дорогостоящие аналоги на российском рынке. На Череповецком металлургическом комбинате выпущены опытные партии новой стали, успешно проведены испытания образцов. Сегодня «Северсталь» — единственная компании, которая имеет патент на производство демпфирующей стали в России.

Для справки

По уровню механических свойств сталь 01Ю5Т сопоставима с распространенной конструкционной сталью 09Г2С-295, а по себестоимости — с легированными конструкционными сталями, что дает возможность широко использовать новый материал в металлоемких и серийных изделиях.

Демпфирующая сталь может использоваться для строительства объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожного транспорта и метрополитенов, в авиа- и судостроение, автопроме), а также применяться в энергетической, бытовой, вентиляционной и военной технике, горнодобывающей промышленности, при металлообработке и других отраслях промышленности.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://cherinfo.ru/news/96245-cerepoveckie-metallurgi-pervymi-v-evrope-osvoili-proizvodstvo-bessumnoj-stali

Северсталь, Череповецкий металлургический завод, шумопоглащающая сталь
  • Нет аватара Clausson
    08.09.1823:48:59

    Низкоуглеродистая, пластичная (штампуемая), легированная титаном???   

    Что это, вернее для чего это реально — поясните кто знает применение.

    Отредактировано: Clausson~23:51 08.09.18
    #1067950
    • Нет аватара alex_uns
      08.09.1823:58:30

      Кажется так: 0,1 процента углерода,0,8-1,5 процента алюминия (Ю) и 5 процентов титана (Т)

      для чего это реально

      Я немного откорректировал заметку — вставил в части «Для справки» информацию из пресс-релиза «Северстали» для чего она.

      Отредактировано: alex_uns~00:29 09.09.18
      #1067954
  • Нет аватара Лес
    09.09.1807:23:33

    Очень хорошая новость для компании-разработчика и для отрасли в целом.    

    Новый вид вибро и шумопоглощающей стали 01Ю5Т, помимо указанных областей применения, интересен для корпусов и каркасов проходческого оборудования и различного виброинструмента.

    #1068000
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,