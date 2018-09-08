Череповецкие металлурги первыми в РФ освоили производство вибро- шумопоглощающей стали

Компания «Северсталь» презентовала новый вид вибро- и шумопоглощающей стали 01Ю5Т.

Как сообщает пресс-служба холдинга , новая сталь обладает большой упругостью и способностью поглощать вибрацию.

«Мы планируем дорабатывать характеристики этой марки стали под потребности и запросы конкретных потребителей, в том числе, чтобы включить ее в комплексные решения по созданию инновационных продуктов, например, современных кораблей или электродвигателей», — отметил генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелёв.

Компания «Северсталь» разработала сталь 01Ю5Т в рамках совместного исследования с институтом ЦНИИчермет имени Бардина, чтобы заместить импортные дорогостоящие аналоги на российском рынке. На Череповецком металлургическом комбинате выпущены опытные партии новой стали, успешно проведены испытания образцов. Сегодня «Северсталь» — единственная компании, которая имеет патент на производство демпфирующей стали в России.

Для справки

По уровню механических свойств сталь 01Ю5Т сопоставима с распространенной конструкционной сталью 09Г2С-295, а по себестоимости — с легированными конструкционными сталями, что дает возможность широко использовать новый материал в металлоемких и серийных изделиях.

Демпфирующая сталь может использоваться для строительства объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожного транспорта и метрополитенов, в авиа- и судостроение, автопроме), а также применяться в энергетической, бытовой, вентиляционной и военной технике, горнодобывающей промышленности, при металлообработке и других отраслях промышленности.