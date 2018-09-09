Первый камень предприятия компании «Доступная среда» заложили в ОЭЗ «Дубна»
6 сентября в Московской области закложен символический первый камень в основание фундамента уникального для России научно-производственного предприятия резидента «Доступная среда».
Инвестиции в проект составят более одного миллиарда рублей.
Общая площадь объекта, который будет возводиться в три этапа, составит порядка 22 тысяч квадратных метров. Начало строительству первой очереди — корпуса в 7,4 тысячи квадратных метров положено. К декабрю 2019 года компания «Доступная среда» планирует ввести объект в эксплуатацию и начать производство.
Здесь будут выпускать практически все средства технической реабилитации, навигации и ориентирования для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата, а также оказывать услуги по трудовой реабилитации и обучению людей с ограниченными возможностями.
Резидент реализует проект в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного с правительством Московской области на Петербургском международном экономическом форуме.
Научно-производственное объединение «Доступная среда» уже к концу 2019 года планирует выпустить первую партию продукции. Это будут тифлофлешплееры и электронные видеоувеличители, необходимые для слабовидящих людей. На предприятии будет создано сто пятьдесят рабочих мест, больше половины — для людей с ограниченными возможностями.
Здесь же, на территории особой экономической зоны «Дубна», они будут проходить обучение. За полтора года планируют построить корпус площадью более семи тысяч квадратных метров. А в трехлетней перспективе эту величину увеличат почти до двадцати двух тысяч квадратных метров.
09.09.1801:25:04