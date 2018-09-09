Новый плавучий причал для Тихоокеанского флота

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Во Владивостоке на АО «Восточная верфь» построен очередной плавучий причал проекта 15163 для Тихоокеанского флота.

Тяжёлый металлический причал проекта 15163 предназначен для обеспечения стоянки судов водоизмещением до 18000 тонн и состоит из четырех одинаковых понтонов и соединительного моста для сообщения с берегом.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1990 т.

Главные размерения: длина — 205.1 м, ширина — 14.4 м, осадка — 0.6 м.

Длина соединительного моста: 23.7 м

Фото mavic_vl