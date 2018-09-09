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Фотофакты

Новый плавучий причал для Тихоокеанского флота

  •  © Фото из открытых источников

Во Владивостоке на АО «Восточная верфь» построен очередной плавучий причал проекта 15163 для Тихоокеанского флота.

Тяжёлый металлический причал проекта 15163 предназначен для обеспечения стоянки судов водоизмещением до 18000 тонн и состоит из четырех одинаковых понтонов и соединительного моста для сообщения с берегом.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1990 т.

Главные размерения: длина — 205.1 м, ширина — 14.4 м, осадка — 0.6 м.

Длина соединительного моста: 23.7 м

Фото mavic_vl

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Владивосток, Восточная верфь, плавучий причал, 15163
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