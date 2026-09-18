ОСК спустила на воду новый краболов проекта 03141

На Восточной верфи (управляющая компания — предприятие ОСК Амурский судостроительный завод) состоялась торжественная церемония спуска на воду рыбопромыслового судна проекта 03141 «Ламут». Краболов открыл второй десяток в серии, строящейся на Восточной верфи в рамках государственной программы инвестиционных квот. Суда по этой программе строятся на верфи с 2019 года.

Одиннадцатый краболов, получивший имя «Ламут», оборудован ловушками для промысла краба и креветки, а также способен вести добычу рыбы ярусным ловом. На борту обеспечены условия для хранения улова и транспортировки в порт в живом виде в RSW-танках с охлажденной морской водой. Вместимость грузового трюма составляет 257 куб. м.

Судно имеет высокую скорость и мореходные качества, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей. Район плавания судна не ограничен. Ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать судно в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

После завершения достроечных работ и проведения ходовых испытаний судно будет передано заказчику для работы в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

Характеристики судна проекта 03141 «Ламут»:

· Длина — 63,27 м;

· Ширина — 10,6 м;

· Высота борта (до верхней палубы) — 4,6 м;

· Валовая вместимость — 1048 т;

· Мощность ГД — 1618 кВт;

· Водоизмещение — 1586 тонн;

· Скорость — 14 уз;

· Экипаж — 21 чел.;

· Автономность — 45 сут.;

· Установки для хранения и переработки краба;

· Современное навигационное и промысловое оборудование.