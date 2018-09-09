В Ульяновской области идет строительство второго ветропарка

В Ульяновске приступили к разгрузке заготовок, произведённых датской компанией Vestas для второго ветропарка на 50 МВт. Доработка компонентов, которые начали поставлять по Волге, будет проходить на территории нашей области. Первые лопасти Vestas произведёт уже в этом году. Ранее компания начала готовить кадры в учебном центре, размещённом на базе Наноцентра, до конца года будет создано более 200 рабочих мест.

Мощность второго ветропарка, возводимого совместным Фондом «Фортум» и «РОСНАНО», составит 50 МВт. Всего будет установлено 14 ветротурбин, как и в первом ветропарке, но большей мощности: по 3,6 МВт каждая. Первый ветропарк на 35 МВт заработал и дал в сеть первые партии энергии в январе этого года. Расположены обе площадки недалеко друг от друга, в районе села Красный Яр. Строительство второго ветропарка началось в июле, в настоящее время идёт обустройство фундамента.

Компания осуществляет поставку компонентов для второго ветропарка водным путём в грузовой речной порт на левом берегу Волги. Туда прибыли уже пять судов с заготовками лопастей, ожидается ещё пять, которые вместе доставят 60 заготовок. Помимо лопастей, компания Vestas осуществляет поставку других компонентов: башен, ступиц и трансмиссий.

«Доставка заготовок лопастей, пока строится собственный завод в Ульяновске, идёт с нашего завода в Испании по Средиземному и Черному морям, далее по каналам и потом по Волге около четырёх недель, разгружаем двумя кранами, грузоподъёмность которых 250 и 350 тонн. Далее грузим на тяжелые траки и отправляем на доработку — покраску, шлифовку делают обученные ульяновские специалисты. Мы готовим сотрудников будущего завода здесь, в Ульяновске», — сообщил руководитель «Вестас Мэньюфекчуринг Рус» Кимал Юсупов.