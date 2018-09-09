«Калашников» представил новую технику на Армия-2018





© Фото из открытых источников

Концерн «Калашников» представил гибридный багги OV-2 на форуме «Армия-2018». Он разработан в интересах Министерства Обороны Российской Федерации. Автомобиль способен развивать скорость до 100 км/ч и перевозить до 4 человек, включая водителя.

Мощность двигателя заднего привода — 42 кВт. Электродвигатель переднего привода — 55 кВт. Подвеска пружинная с гидравлическим амортизатором. Тормозная система — гидравлическая 2-х контурная.

В длину багги OV-2 — 2,9м, в ширину — 1,8. Высота — 1,5м.

Так же на международном форуме «Армия-2018» Концерн «Калашников» представил электрический мотоцикл SM-1 для Министерства Обороны Российской Федерации.





© Фото из открытых источников

Мотоцикл развивает скорость до 90 км/ч с запасом хода до 150 км. Он оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока с водяным охлаждением. Аккумуляторная батарея — li-ion, lifepo4.

Задняя подвеска — маятниковая с центральным пружинно-гидравлическим амортизатором. Передняя — телескопическая вилка перевернутого типа.

Длина мотоцикла составляет 2,2м, высота — 1,3м, база — 1,5м.

Мотоцикл SM-1 — это развитие технологии, которая была представлена на прошлогоднем форуме «Армия-2017»

Пост сделан с содействием блогера Human RS

https://kalashnikov.media...avil-gibridnyy-baggi-ov-2

https://kalashnikov.media...a-ministerstva-oborony-rf