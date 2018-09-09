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Производство

«Калашников» представил новую технику на Армия-2018

  •  © Фото из открытых источников

Концерн «Калашников» представил гибридный багги OV-2 на форуме «Армия-2018». Он разработан в интересах Министерства Обороны Российской Федерации. Автомобиль способен развивать скорость до 100 км/ч и перевозить до 4 человек, включая водителя.

Мощность двигателя заднего привода — 42 кВт. Электродвигатель переднего привода — 55 кВт. Подвеска пружинная с гидравлическим амортизатором. Тормозная система — гидравлическая 2-х контурная.

В длину багги OV-2 — 2,9м, в ширину — 1,8. Высота — 1,5м.

Так же на международном форуме «Армия-2018» Концерн «Калашников» представил электрический мотоцикл SM-1 для Министерства Обороны Российской Федерации.

  •  © Фото из открытых источников

Мотоцикл развивает скорость до 90 км/ч с запасом хода до 150 км. Он оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока с водяным охлаждением. Аккумуляторная батарея — li-ion, lifepo4.

Задняя подвеска — маятниковая с центральным пружинно-гидравлическим амортизатором. Передняя — телескопическая вилка перевернутого типа.

Длина мотоцикла составляет 2,2м, высота — 1,3м, база — 1,5м.

Мотоцикл SM-1 — это развитие технологии, которая была представлена на прошлогоднем форуме «Армия-2017»

Пост сделан с содействием блогера Human RS

 https://kalashnikov.media...avil-gibridnyy-baggi-ov-2 

 https://kalashnikov.media...a-ministerstva-oborony-rf 

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Производство, Армия-2018, Калашников, багги OV-2, электрический мотоцикл SM-1
  • Нет аватара AlexCrazy
    09.09.1818:51:21

    нафига воякам упала техника которую в поле не зарядишь, что-то жестит калашников .

    Или срочный выезд в поля, а АКБ не заряжены — просто прелесть, или поменяли задание по ходу марша и заряда уже не хватает — что искать розетку особенно актуально например в Сирии в разрушенных городах .

    А так то техника прикольная поставить туда нормальный ДВС и вперед — вопрос конечно цены.

    #1068116
    • Нет аватара Clausson
      09.09.1820:00:18

      нафига воякам упала техника

      Вы невнимательно читаете:

      Концерн «Калашников» представил гибридный багги OV-2

      А в поле много чего нельзя сделать. Нельзя отремонтировать современный танк…

      Но это не значит, что, например, у пограничников нет электроэнергии на заставе. Электроэнергия есть и на складах вооружения, где собственная специфика службы и на полигонах. Да много где еще. Воинская служба не ограничена чистым полем.

      В качестве дополнительной информации:

      Гибридное багги OV-2 разработано в интересах и по заказу Министерства обороны РФ. Машина оснащена бензиновым двигателем мощностью 57 л.с. (42 кВт), приводящим в движение задние колеса, и электромотором в 75 л.с. (55 кВт), расположенным спереди.

      Отредактировано: Clausson~20:02 09.09.18
      #1068132
      • Нет аватара AlexCrazy
        09.09.1822:15:01

        в данном посте нет слов о ДВС вот и все — потому и был сделан такой вывод .

        ну и главное — дело же не в ремонте, а в дозаправке — да танк, вертолет, грузовик, автомобиль в поле починить тяжело — а вот заправить его вполне возможно в отличии от электических поделок и если для мопеда, мотоцикла и т. п. легкой техники я еще допуская возможность наличия запасных сменных батарей то вот для более тяжелой техники это будет явным бредом.

        прелесть ДВС в том что для переноса условного заряда достаточно пару баклашек из-под воды и ты уже свалил с места, а что делать с пустыми АКБ .

        И да поле это не в плане поле как ланшафт, а в плане не база, не лагерь, не гарнизон. Электротяга может подойти автомобиля которые занимаются логистикой — то есть обычные грузовики которые перевозят ГСМ, провизию тп и т. п. — то есть едут из одного цивильного места в другое цивильное место и выход колонны которых естественно специально подготавливается. А все что используется спецназом и в других спецоперациях, в полях там рулит только жидкое топливо .

        Возьмите для примера (или конкурента) этому электробайку например эндурик хонду ттр 250 Raid мот при снаряженном весе в 140 кг имеет бак на 16 литров расход до 5 литров в итоге имеем запас хода на 300км .

        Как по мне электротранспорт должен быть востребован в частях, а именно — передвижение по самой части, выезд в город и т. п. — то есть все что в не большом радиусе и где живут и не стоит коптить воздух.

        Отредактировано: AlexCrazy~22:16 09.09.18
        #1068162
        • Нет аватара Clausson
          09.09.1823:35:53

          Скайнет с вами категорически не согласен            

          Ладно… забейте.

          #1068179
        • Алексей Павин
          10.09.1807:35:20

          Поле действия вполне может стать любая страна, где есть розетки. Это и как следствие международной повестки, даже те же масштабные учения «Запад», а также это ещё и потенциальные закупки рядом стран на самом Ближнем востоке, Азии и т. д. У нас ещё одна страна любит покупать подешевле базовцю комплектацию разные товары Калашникова, доводить её показатели до наилучших и перепродавать уже с наценкой на развитых рынках в частные руки.

          В той же Сирии легко подрывают топливо. Да и вообще с воздуха лишить топлива при желании уже давно можно. Так что у двс тоже не всё идеально.

          Калашников активно сотрудничает с международными партнёрами, через них и продвигает свои товары, а также перенимает передовой опыт. Потому появляются очень необычные продукты творчества у него. Опыт ценен любой, тем более современный. Иногда достаточно концепта, чтобы компанию просто уважали на мировом рынке и давали ей приставку эко, которая отерывает определённые двери и рынки. Вопрос эффективности иногда ставят исключительно с точки зрения здоровья даже в военном деле. Жителям некоторых стран нет дела до экологии в Китае на производствах неэкологичных батарей,как и нет дела до районов и способов утилизации этих же батарей, точно также среднестатистическому жителю нет дела до районов их же городов с тэц, которые снабжают его ээ. Хотя все осознают, что планета для пригодного жилья пока одна и она общая. В некоторых аспектах я описал достаточно грубо реальность, но частично в разных вариациях она имеет место быть.

          Отредактировано: Алексей Павин~07:42 10.09.18
          #1068216
          • Нет аватара AlexCrazy
            10.09.1809:09:06

            дам где воюют розеток нет по умолчанию, а если и есть то в этих розетках электричество обеспечивают вояки либо МЧС посредством бензо- дизель-генераторов. да и проблема не только в заряде, но и в возможности быстрой зарядки. одним словом это не для военных — точнее для военных, но не для ведения боевых действий, а так по части поездить, в город сгонять для генерала за циркулями в самый раз.

            #1068245
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