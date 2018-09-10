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В Приморском крае открыт свиноводческий комплекс компании «Русагро»

10 сентября состоялась церемония запуска работы свиноводческого комплекса компании «Русагро» в Приморском крае в рамках ТОР «Михайловский».

Проект включает свиноводческий комплекс, элеваторы, производство кормовой базы. Общий объем инвестиций в проект превышает 20 млрд рублей.

Ожидается, что запуск производства позволит полностью покрыть потребности Дальнего Востока в свинине, а в перспективе продавать продукцию на экспорт.

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https://tass.ru/vef-2018/articles/5546747

Дальний Восток, Приморский край, ТОР Михайловский, Русагро, свинокомплексы
  • Нет аватара termometrix
    10.09.1819:07:51

    . Запуск свинокомплексов «Дубки», «Абрамовский» и «Степное» мощностью 70 тыс. голов каждый планируется в октябре-ноябре текущего года"
       

    Так держать,чем больше,тем лучше!

    #1068449
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