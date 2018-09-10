В Приморском крае открыт свиноводческий комплекс компании «Русагро»

10 сентября состоялась церемония запуска работы свиноводческого комплекса компании «Русагро» в Приморском крае в рамках ТОР «Михайловский».

Проект включает свиноводческий комплекс, элеваторы, производство кормовой базы. Общий объем инвестиций в проект превышает 20 млрд рублей.

Ожидается, что запуск производства позволит полностью покрыть потребности Дальнего Востока в свинине, а в перспективе продавать продукцию на экспорт.