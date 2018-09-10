В Приморском крае открыт свиноводческий комплекс компании «Русагро»
10 сентября состоялась церемония запуска работы свиноводческого комплекса компании «Русагро» в Приморском крае в рамках ТОР «Михайловский».
Проект включает свиноводческий комплекс, элеваторы, производство кормовой базы. Общий объем инвестиций в проект превышает 20 млрд рублей.
Ожидается, что запуск производства позволит полностью покрыть потребности Дальнего Востока в свинине, а в перспективе продавать продукцию на экспорт.
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- Великоросс
- 10.09.201818:00
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10.09.1819:07:51