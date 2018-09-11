В Хабаровске открылся новый парк

Он будет носить имя русского писателя Алексея Максимовича Горького и расположен в одноименном микрорайоне дальневосточной столицы.

Площадь парка составила более четырех гектаров. Раньше заболоченная, неухоженная территория возле местного дома культуры была окружена старыми тополями и кряжистыми вязами.

Два года и 40 миллионов рублей, выделенных из краевого и городского бюджетов, потребовалось на то, чтобы привести этот большой участок в порядок. Здесь пришлось полностью отреставрировать систему водоотведения, разбить клумбы, обустроить газоны, вырубить и выкорчевать старые деревья и заменить их молодыми саженцами (в общей сложности уже высажено около шести сотен сосен, рябин, кленов, тополей и посадки еще будут продолжаться), сделать современное освещение, проложить пешеходные дорожки.

По словам городского главы, территория, отведенная под парк, позволяет расширить его еще более чем на полтора гектара (и это будет сделано в 2019-2020 годы).