Рудник «Скалистый» вышел на проектную отметку — минус 2056 м. Этосамый глубокий рудник компании «Норникель», который также является самым глубоким в Евразии. Стволы рудника вскроют самые глубокие залежи Октябрьского месторождения.

«Скалистый» укомплектован современными средствами автоматизации и необходимым количеством горной-проходческой техники (29 единиц) и по праву носит звание самого инновационного горного предприятия компании.

К 2020 году здесь планируется построить два самых глубоких в Евразии ствола — вентиляционный и скипо-клетевой, каждый глубиной более двух километров. К 2022 году этими стволами будет вскрыто месторождение богатых руд (глубокие залежи Октябрьского месторождения) на глубине более 1700 м.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин посетил самый глубокий рудник компании, который также является самым глубоким в Евразии. Стволы рудника вскроют самые глубокие залежи Октябрьского месторождения.



Владимир Потанин

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«Я думаю, что компания „Норникель“ запишет это достижение в свою историю как яркую страницу. Это производит впечатление, когда ты видишь отметку — 2 километра 56 метров, и понимаешь, каким колоссальным человеческим трудом это создано, насколько непросто взять эту руду, — прокомментировал Владимир Потанин посещение „Скалистого“. — Мы должны перейти от политики удержания тех объемов, которые мы исторически производили, к политике роста. Первые пять лет с того момента, когда я и новая команда пришли к руководству „Норникелем“, ушли на подготовку к этому рывку, на модернизацию, на проведение реконфигурации. Такие объекты, как „Скалистый“, позволят компании выйти к 2023-2024году на политику роста».

Проект развития рудника «Скалистый» оценивается в сумму порядка 134 млрд руб. Потанин отметил, что с тех пор, как «Скалистый» начал давать товарную продукцию, инвестиции компании в проект начали окупаться. В прошлом году было выдано на-гора почти 1 миллион 900 тысяч тонн руды, в этом году руководство Заполярного филиала обещает выйти на показатели 2,2 миллиона, — добавил президент «Норникеля».

Концепция развития сырьевой базы «Норникеля» предполагает, что объемы добычи на «Скалистом» к 2030 г. должны увеличиться по богатой руде на 14% (с 2,1 млн т товарной богатой руды в год в настоящее время до 2,4 млн т).

Сейчас на «Скалистом» действуют три ствола, которые обеспечивают основную добычу. Еще два находятся на стадии строительства. Протяженность действующих (поддерживаемых) подземных горных выработок составляет более 100 км. Основные горно-добычные работы сегодня ведутся на глубине 700-900 метров.

На предприятии применяется камерная технология отработки рудной залежи с последующей закладкой выработанного пространства. «Скалистый» укомплектован современными средствами автоматизации и необходимым количеством горной-проходческой техники (29 единиц) и по праву носит звание самого инновационного горного предприятия компании.

К 2020 г. здесь планируется построить два самых глубоких в Евразии ствола — вентиляционный и скипо-клетевой, каждый глубиной более двух километров. Строительство ведет немецкая компания «Thyssen Schachtbau». К 2022 г. этими стволами будет вскрыто месторождение богатых руд (глубокие залежи Октябрьского месторождения) на глубине более 1700 м.