В Крыму открылись 3 новых детских сада на 730 мест

В рамках Федеральной целевой программы в республике ведется строительство 10 детских садов, 3 из которых уже готовы принять юных крымчан. Открытие объектов капитального строительства прошли в Феодосии (д/с «Сказка» на 260 мест), поселке Зуя Белогорского района (д/с «Радуга» на 260 мест) и Белогорске (д/с «Сказка» на 300 мест). Также, 15 сентября в городе Саки будет открыт новый детский сад «Ляле» общей вместимостью 150 мест.

Ввод в эксплуатацию данных детских садов уже позволил значительно сократить очередность в Феодосии и полностью обеспечить потребность в дошкольном образовании детей возрастной категории от 3 до 7 лет жителей Белогорского района.

Вместе с тем, за счет средств Республиканского бюджета в Крыму ведется работа по установке 23 модульных детских садов, проектная мощность которых составляет в общей сумме 2310 мест. Работы будут окончены в декабре 2018 года. Кроме того, дополнительно будут заключены двухгодичные контракты (с вводом в эксплуатацию в 2019 году) на закупку и установку еще 19 модульных детских садов (1900 мест).