В Крыму открылись 3 новых детских сада на 730 мест
В рамках Федеральной целевой программы в республике ведется строительство 10 детских садов, 3 из которых уже готовы принять юных крымчан. Открытие объектов капитального строительства прошли в Феодосии (д/с «Сказка» на 260 мест), поселке Зуя Белогорского района (д/с «Радуга» на 260 мест) и Белогорске (д/с «Сказка» на 300 мест). Также, 15 сентября в городе Саки будет открыт новый детский сад «Ляле» общей вместимостью 150 мест.
Ввод в эксплуатацию данных детских садов уже позволил значительно сократить очередность в Феодосии и полностью обеспечить потребность в дошкольном образовании детей возрастной категории от 3 до 7 лет жителей Белогорского района.
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- Великоросс
- 12.09.201818:20
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