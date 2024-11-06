Завершен первый этап строительства юго-восточного обхода Симферополя

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В соответствии с государственным контрактом в рамках первого этапа построено 15,8 км дороги — от 191 км трассы «Таврида» у села Донское до села Заречное. Объект включает две транспортные развязки в разных уровнях, шесть путепроводов, мост через реку Малый Салгир, 52 водопропускные трубы и две площадки для отдыха. Новый участок четырехполосной дороги соответствует категории 1 В с расчетной скоростью движения 100 км/час.

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Второй этап — строительство 9,4 км участка трассы через село Заречное до выезда из села Перевальное — начался в ноябре 2022 года. В настоящее время готовность объекта составляет 62%, завершить работы планируется в 2025 году.

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В результате реализации проекта новая автодорога протяженностью 25,2 км позволит снизить нагрузку от транзитного транспорта в столице Республики Крым и перераспределить транспортные потоки от трассы А-291 «Таврида» в направлении Алушты.

© zaovad.ru

© zaovad.ru

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