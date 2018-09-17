Курганхиммаш изготовил теплообменное оборудование для Чаяндинского НГКМ



Кожухотрубный теплообменный аппарат Т-1 «Газ-Газ» Lotus для Чаяндинского НГКМ

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Принимая участие в крупном нефтегазовом проекте компания «Курганхиммаш» в целях соблюдения директивных сроков строительства 1-го этапа «Установки мембранного выделения гелиевого концентрата» в кратчайшие сроки завершила изготовление 8-ми кожухотрубных теплообменных аппаратов Т-1 «Газ-Газ» Lotus для Чаяндинского НГКМ.

Теплообменники Т-1 LOTUS изготовленные на ООО «Курганхиммаш» предназначены для нагрева газа осушенного за счёт подвода тепла газа очищенного и представляют собой горизонтальные аппараты на седловых опорах с длинной корпуса 13м, диаметром кожуха 1,2м с толщиной стенок 52мм. Площадь поверхности теплообмена в процессе эксплуатации будет составлять 456м2 каждого аппарата, а масса в готовом виде составляет более 52 тонн.

Строящаяся установка мембранного выделения гелиевого концентрата в которую войдут теплообменные аппараты является одним из ключевых объектов Якутского центра газодобычи, обеспечивающих подачу газа в Китайскую Народную Республику.

Разработка Чаяндинского НГКМ предусмотрена в рамках реализации Восточной газовой программы «Газпрома». НГКМ станет ресурсной базой для ГТС «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода крупнейшего в России и второго по мощности в мире, в рамках которого запланировано производство гелия. В настоящее время реализуется основной этап строительства завода — создание производственных объектов для переработки газа.

По данным официального сайта ПАО «Газпром» газ Чаяндинского месторождения первым поступит в газопровод «Сила Сибири». Это ключевое связующее звено между ресурсной базой и потребителями. На сегодняшний день построено 1954 км или 90,5% линейной части участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в Амурской области. В текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен. Таким образом, на 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пуско-наладочные работы.

Продолжается строительство двухниточного подводного перехода «Силы Сибири» через р. Амур. В июле 2018 года завершено протаскивание труб по первому тоннелю. С конца 2017 года ведется сооружение приграничной компрессорной станции «Атаманская», которая будет обеспечивать требуемое давление при поставках газа в КНР.

Строительством под ключ Установки для очистки газа от гелиевого концентрата на Чаяндинском месторождении занимается компания «Стройтранснефтегаз» в рамках заключенного договора с Газпромом.

Реализуя проект, компания «Стройтранснефтегаз» построит установку состоящую из блоков мембранного разделения 1-й и 2-й ступени, межступенчатую и дожимную компрессорные станции, а также осуществит заказ и поставку технологического оборудования.

В работах будет задействовано около 2 тысяч сотрудников и более 500 единиц техники.

Мембранная технология для очистки газа стала необходимой в связи с его высоким содержанием на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) — 1400 млн м3.

До настоящего момента установок МВГК такой производительности в России не строилось.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2019 г. Проектная мощность установки составит 21млрд м3/год.