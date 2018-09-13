«ПЭТ-Технолоджи» запустила производство нового препарата для диагностики рака простаты

«ПЭТ-Технолоджи» начала производить уникальный препарат для диагностики рака простаты — 68-галлий-ПСМА, который позволяет точно выявить рецидивы заболевания на самом раннем сроке. Производство организовано на базе действующего ПЭТ/КТ-центра национальной сети ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» в Екатеринбурге. Оно позволит осуществлять более тысячи исследований в год.

68-галлий-ПСМА — инновационный препарат, который позволяет провести ПЭТ/КТ при опухолях предстательной железы с высокой точностью. Ежегодно в России регистрируется в среднем 35 тысяч новых случаев этого заболевания, потребность в диагностических процедурах (первичных и для контроля лечения) составляет более 80 тысяч.

68-галлий — короткоживущий изотоп с периодом полураспада 68 минут, поэтому ПЭТ/КТ-исследования с препаратом на его основе проводятся в непосредственной близости от производства. До настоящего времени в России данный препарат изготавливался и применялся только в Санкт-Петербурге в РНЦРХТ, где ежегодно проводится более 600 процедур.

«Изготовление 68-галлия-ПСМА в Екатеринбурге — часть глобальной стратегии „ПЭТ-Технолоджи“ по внедрению передовых методов диагностики и лечения онкозаболеваний. В ближайшей перспективе мы планируем открыть производства генераторных радиофармпрепаратов в других центрах национальной сети „ПЭТ-Технолоджи“, что позволит сделать доступными высокоточные методики диагностики также для нейроэндокринных опухолей и карциноидов. Центр в Екатеринбурге уже сегодня готов принимать пациентов с диагнозом рака предстательной железы из всех регионов России», — отметила управляющий директор «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова.

Производство «ПЭТ-Технолоджи» в Екатеринбурге стало вторым в России. Ежегодно здесь возможно будет проводить более 1000 ПЭТ/КТ-исследований для диагностики рака простаты. Это на 100% обеспечит потребность региона, где ежегодно регистрируется более 1,2 тысяч первичных случаев, а также позволит принимать пациентов из других регионов РФ.

Проект по изготовлению препарата 68-галлий-ПСМА реализован в рамках создания в Свердловской области центра ядерной медицины полного цикла. Соглашение об этом было подписано 10 июля 2018 года в рамках «Иннопрома».

О компании

Национальная сеть центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» основана в 2011 году с целью повышения доступности в России высокоэффективных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний. Сегодня функционирует 11 диагностических центров в Москве, Курске, Белгороде, Екатеринбурге, Уфе, Липецке, Орле, Тамбове, Тольятти, Самаре, Ростове-на-Дону, а также 2 первых в России производственных центра по стандарту GMP в Уфе и Ельце, которые располагают циклотронными комплексами, лабораториями синтеза радиофармпрепаратов и оборудованием для их доставки в регионы авиа- и автотранспортом, и 1 центр по изготовлению генераторных РФП в Екатеринбурге.