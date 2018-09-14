В Жуковском прошли испытания МС-21 на сваливание

В Жуковском на аэродроме Лётно-исследовательского института им. Громова продолжаются сертификационные испытания лайнера МС-21. 13 сентября самолёт провёл в воздухе более трёх часов и прошёл тестирование на сваливание.

Цель этих испытаний заключается в определении поведения самолёта при достижении минимальных скоростей, начала сваливания и способности к плавному выходу в нормальный режим полёта. Сваливание происходит в случае потери подъёмной силы на крыле при полёте на малой скорости.

Выход на сваливание выполняется с предельной осторожностью, путём постепенного уменьшения тяги на обоих двигателях до достижения тряски самолёта, предшествующей сваливанию. После этого пилот плавно берёт ручку на себя, выводит самолёт в набор высоты и восстанавливает нормальную скорость полёта.