В Жуковском прошли испытания МС-21 на сваливание
В Жуковском на аэродроме Лётно-исследовательского института им. Громова продолжаются сертификационные испытания лайнера МС-21. 13 сентября самолёт провёл в воздухе более трёх часов и прошёл тестирование на сваливание.
Цель этих испытаний заключается в определении поведения самолёта при достижении минимальных скоростей, начала сваливания и способности к плавному выходу в нормальный режим полёта. Сваливание происходит в случае потери подъёмной силы на крыле при полёте на малой скорости.
Выход на сваливание выполняется с предельной осторожностью, путём постепенного уменьшения тяги на обоих двигателях до достижения тряски самолёта, предшествующей сваливанию. После этого пилот плавно берёт ручку на себя, выводит самолёт в набор высоты и восстанавливает нормальную скорость полёта.
14.09.1809:36:25
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