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Авиация

В Жуковском прошли испытания МС-21 на сваливание

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В Жуковском на аэродроме Лётно-исследовательского института им. Громова продолжаются сертификационные испытания лайнера МС-21. 13 сентября самолёт провёл в воздухе более трёх часов и прошёл тестирование на сваливание.

Цель этих испытаний заключается в определении поведения самолёта при достижении минимальных скоростей, начала сваливания и способности к плавному выходу в нормальный режим полёта. Сваливание происходит в случае потери подъёмной силы на крыле при полёте на малой скорости.

Выход на сваливание выполняется с предельной осторожностью, путём постепенного уменьшения тяги на обоих двигателях до достижения тряски самолёта, предшествующей сваливанию. После этого пилот плавно берёт ручку на себя, выводит самолёт в набор высоты и восстанавливает нормальную скорость полёта.

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http://aviation21.ru/v-zhukovskom-proshli-ispytaniya-ms-21-na-svalivanie/

МС-21
  • Нет аватара Инженер2015
    14.09.1809:36:25

    когда испытания считаются пройдеными?

    какие критерии для повторения испытаний и доработок самолета?

    Отредактировано: Инженер2015~09:37 14.09.18
    #1069459
  • Aura Slove Aura Slove
    14.09.1811:32:33

    Если так с санкциями и дальше дело пойдет то МС-21 да и ССЖ-100 окажется мертворожденным.

    #1069488
  • Leonid Steelcap Leonid Steelcap
    14.09.1812:26:13

    «После этого пилот плавно берёт ручку на себя, выводит самолёт в набор высоты и восстанавливает нормальную скорость полёта.» ???

    Это как? Самолет и так потерял скорость, и потянув штурвал на себя пилот еще добавит угла атаки и тогда точно сваливание.

    Правильная последовательность: штурвал от себя, добавить оборотов моторам и со снижением увеличить скорость до безопасной.

    #1069506
    • Нет аватара mik88
      14.09.1812:41:10

      Правильно Вы рассуждаете. В тексте явно ошибка.

      #1069511
    • Нет аватара vikdik
      14.09.1813:24:06

      Не могу сказать точную методику испытаний гражданского борта, но представьте себе ситуации (а она реально в большенстве случаев) что что сваливние происходит на высоте 100-500 метров

      #1069523
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