«ФосАгро» ввела в строй аммиакопровод на Балаковском филиале АО «Апатит»
Как отмечается, до появления аммиакопровода доставка аммиака на предприятие осуществлялась автомобильным транспортом (аммиаковозами) от распределительной станции в селе Пылковка Балаковского района. Теперь продукция доставляется на предприятие по трубопроводу, что снижает себестоимость транспортировки, а также позволяет лучше сохранить качество вещества благодаря полной герметизации трубы.
В рамках проведенной модернизации был установлен двухкорпусной контактный аппарат, новый энергетический котел с производительностью по пару 135 тонн/ч, новая воздуходувка, тазовые теплообменники, построен новый энергетический центр.
«Фосагро» занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений.
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- Константин Курсиков
- 15.09.201803:28
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