ЗАО «Безопасные Технологии» запустила в Литве установку КФК-85

13 апреля 2018 года в Литве состоялся успешный запуск Установки получения карбамидоформальдегидного концентрата (КФК-85) и малометанольного формалина. Заказчиком выступил концерн АВ «ACHEMA».

Данный контракт был получен в результате проведённого в 2016 году тендера, в котором, помимо ЗАО «БТ», участвовали 4 европейских компании. По совокупности преимуществ, тендер выиграла российская компания.

Производительность Установки синтеза формалина/КФК достигает 100 тыс. тонн в год (в пересчете на 37% формалин). Передовая металлоксидная технология позволяет получать формалин в диапазоне концентраций 37-55% масс. без внесения изменений в технологию.

В основе газоочистной системы Установки лежит принцип каталитического окисления выбросов на платиновом катализаторе на стекловолокнистой основе. Уникальный катализатор разработан Институтом катализа им. Г.К. Борескова в рамках совместного проекта с ЗАО «БТ» по каталитической очистке промышленных газов от летучих органических соединений. Производственные мощности ЗАО «БТ» позволяют изготавливать оборудование любой сложности «под ключ». Так, в рамках программы по импортозамещению, помимо катализаторных картриджей на собственных промышленных площадках выпускаются массообменные устройства — регулярные насадки, которые позволяют повысить эффективность процесса без увеличения габаритов колонных аппаратов. Эти насадки также применены в технологическом оборудовании АВ Ахема.

К оборудованию, работающему под высоким давлением, в Европе предъявляются особые требования, так как оно представляет повышенную опасность. В связи с этим, все аппараты в рамках проекта прошли специальную сертификацию на соответствие Директиве 2014/68/EU Европейского парламента о требованиях к оборудованию, работающему под давлением (Pressure Equipment Directive PED).

Производство ЗАО «БТ» успешно прошло международную сертификацию на соответствие требованиям СЕ и ASME, что открывает возможности освоения международного рынка.