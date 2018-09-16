Новый диализный центр открылся в Кабардино-Балкарии

31 августа в Нальчике на территории ГКБ № 1 сданв эксплуатацию клинический комплекс амбулаторного диализа.

Это четвертое с 2017 года медицинское учреждение данного профиля: центр"Нефролайн" на базе санатория им. Калмыкова на 25 мест в расчете на 150 пациентов в месяц, филиалы Северо-Кавказского нефрологического центра в Баксане и Нальчике мощностью 20 диализных мест в расчете на 160 пациентов в месяц каждый.

Новое медучреждение размещено в двухэтажном здании площадью более трех тысяч квадратных метров, где установлено высококачественное оборудование последнего поколения. Ежемесячно за счет средств ОМС здесь могут получать квалифицированную гемодиализную помощь европейского уровня порядка 280 пациентов. Предусмотрено комфортное пребывание людей с ограниченными возможностями здоровья. Выстроена удобная логистика, бесплатная транспортировка больных.

Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства при участии ведущих отечественных специалистов в области развития медицины высоких технологий и представителей немецкой компании «Б.Браун Авитум» — мирового лидера по поставкам оборудования для гемодиализа и оказания диализных услуг.

Гемодиализ способствует повышению качества жизни и в среднем увеличивает ее продолжительность на 25-30 лет.

В настоящее время в республике проживает около 340 человек, пожизненно нуждающихся в гемодиализе. Еще 600 страдают заболеваниями, которые могут привести к заместительной почечной терапии.С завершением строительства новогоцентра потребность в данном виде медицинской помощи полностью обеспечивается на ближайшие пять-шесть лет.