В Нальчике открылась новая детская поликлиника после капитального ремонта
В микрорайоне Александровка города Нальчика начала работу новая детская поликлиника, которая была капитально отремонтирована и оснащена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Это событие стало значимым для жителей района, так как теперь они могут получать медицинскую помощь в более комфортных и современных условиях.
Ранее детское отделение не имело собственного здания и располагалось в одном помещении со взрослой поликлиникой на площади всего 103 кв. метра. Новое медицинское учреждение значительно больше и рассчитано на обслуживание 6629 юных пациентов.
Поликлиника полностью соответствует современным стандартам и оборудована отдельными кабинетами для врачей, процедурными комнатами, диагностическими и специализированными помещениями. Поликлиника уже начала прием пациентов, а жители микрорайона оценили преимущества модернизации и качество медицинских услуг.
