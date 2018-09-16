Автомобильный завод «Чайка-Сервис» изготовил прицепной подъёмник Чайка-Socage Т318 в северном исполнении

Подъёмник Чайка-Socage T318 работает от подключения к электрической сети 380 В, а также с помощью использования дизельного генератора.

Благодаря северному исполнению подъёмник может эксплуатироваться в суровых зимних условиях при температуре до -50 градусов.

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Цена прицепного подъёмника существенно ниже цен самоходных коленчатых и телескопических подъемников.

В сложенном положении: длина — 7400 мм; ширина — 2000 мм. Прицеп оснащён регулируемым дышлом, что позволяет эксплуатировать подъёмник в составе с любым шасси. В сложенном состоянии транспортировка осуществляется путем стыковки прицепного подъемника даже к легковому автомобилю.

Прицеп оснащён регулируемым дышлом, что позволяет эксплуатировать подъёмник в составе с любым шасси.

Также прицепной подъёмник имеет возможность свободного перемещения по дорогам общего пользования.

Прицеп оснащён инерционным тормозом, что позволяет перемещать его по любым трассам/дорогам без потери манёвренности и без увеличения тормозного пути автомобиля.

Характеристики прицепного подъёмника Чайка-Socage T318:

высота подъема — 18 метров;

максимальный вылет — 11,2 метров;

грузоподъемность люльки — 300 кг.

Завод «Чайка-Сервис» предоставляет все необходимые документы на прицепной подъёмник для дальнейшей работы.

Рабочая высота прицепных подъёмников Чайка-Socage может быть от 12 до 24 метров с вылетом до 13,7 метров.

У Автомобильного завода «Чайка-Сервис» полностью налажено сервисное и послепродажное обслуживание изготавливаемой спецтехники, в том числе прицепных подъёмников, в 80 городах России и СНГ.