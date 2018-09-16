Новинка — 12″ динамик 600ГДН312

ЗАО «НОЭМА» — одно из старейших предприятий Новосибирска, основанное 29 декабря 1929 года. Со дня основания профильным направлением является звукомузыкальное.

1929 — 1931 — струнные инструменты (балалайки, гитары, мандолины)

1932 — 1940 — освоен выпуск баянов, гармоней

1941 — 1945 — выпуск лыж для фронта, снарядные ящики, фурнитура для военного оборудования

1946 — 1950 — жизнь требовала больше инструментов, людям хотелось музыки и радости, — численность коллектива увеличилась до 550 человек.

1950 — 1951 — освоен выпуск аккордеонов «Квинта», «Симфония»

1956 — 1961 — освоение производства пианино «Сибирь», «Березка», «Элегия», «Чайка», «Обь», «Ноктюрн"1976 (конец) — 1986 — освоение выпуска динамических головок.

1999- освоен выпуск капсюлы телефонной, а так же громкоговорителя для использования в системах громкой связи и производственного пожарного оповещения.

Сегодня ЗАО «НОЭМА» — это:

производство динамических головок для профессиональной и бытовой акустики

производство акустических систем ( для озвучивания школ, клубов, дискотек, стадионов, лагерей отдыха, автозаправочных станций и т. д. )

производство профессиональных и трансляционных усилителей

производство рупорных громкоговорителей.

Активная акустика