Цифровое моделирование электродвигателей: снижение рисков ещё до испытаний
Современное электродвигателестроение предъявляет всё более жёсткие требования к вибрации, шуму, надёжности и энергоэффективности. Для двигателей большой мощности эти параметры становятся критическими: превышение допустимых уровней вибрации на опорах подшипников или несоответствие акустическим нормативам может привести к дорогостоящим доработкам, повторным испытаниям и смещению сроков запуска продукции в серию.
В ответ на эти вызовы специалисты ГК «ПЛМ Урал» и инженеры компании АО «Силовые машины» реализовали совместный проект по комплексному виброакустическому анализу асинхронного электродвигателя большой мощности. Проект был выполнен с применением платформы ANSYS и сквозной междисциплинарной расчётной цепочки.
Цель проекта — перенести ключевые инженерные решения в цифровую среду и снизить проектные риски ещё до изготовления опытного образца.От разрозненных расчётов — к единой цифровой методике
Одна из главных сложностей при анализе шума и вибраций электродвигателей заключается в многофакторности возбуждения. Электромагнитные силы, аэродинамический шум, механический дисбаланс ротора — все эти явления накладываются друг на друга и зачастую проявляются только на стадии натурных испытаний, когда доработка конструкции уже ограничена.
В рамках совместного проекта ПЛМ Урал и Силовых машин были поставлены задачи:
- оценить уровни вибрации и шума ещё до изготовления опытного образца;
- выявить доминирующие источники возбуждения и резонансные частоты;
- проверить соответствие требованиям действующих стандартов;
- разработать воспроизводимую расчётную методику для последующих проектов.
Для решения этих задач была выстроена сквозная междисциплинарная цифровая модель, объединяющая электромагнитный анализ, газодинамику, динамику конструкции и акустику.Электромагнитный анализ: источник возбуждения в области зубцовой зоны
Магнитное поле
На первом этапе специалисты выполнили моделирование электромагнитных процессов в ANSYS Maxwell. Переходный 2D/3D-анализ позволил получить распределение сил Максвелла на зубьях статора и ротора и определить гармонические составляющие сил в радиальном и тангенциальном направлениях.
Для приближения модели к реальным условиям эксплуатации был учтён эксцентриситет ротора. Это позволило выявить несбалансированные гармонические силы, передающиеся на опоры подшипников.
Полученные нагрузки стали входными данными для последующего механического и виброакустического анализа.Газодинамика: влияние вентиляции и турбулентных пульсаций
Спектральный анализ звукового давления
Следующим этапом стало CFD-моделирование системы охлаждения двигателя. Была построена детализированная 3D-модель каналов вентиляции и крыльчатки.
Нестационарный расчёт с применением гибридной модели турбулентности (SBES), сочетающей RANS и LES подходы, позволил определить:
- временные поля давления,
- спектры акустических возмущений,
- вклад турбулентного потока в общий уровень шума.
Гармонические компоненты давления были переданы в механическую и акустическую модели, что обеспечило корректный учёт аэродинамического воздействия.Виброакустика: от модальных форм к уровню звукового давления
Модальный анализ
В рамках анализа виброакустики выполнялось исследование вклада полученных электромагнитных и газодинамических сил в общий уровень шума и вибрации по отдельности. В ANSYS Mechanical были выполнены следующие расчеты:
- модальный анализ,
- гармонический расчёт,
- акустическое моделирование.
Для оптимизации вычислений ротор был представлен в виде суперэлемента, сохраняющего его массу и жёсткость. Это позволило значительно снизить вычислительные затраты без потери точности.
В результате анализа виброакустики были определены:
- собственные частоты и формы колебаний конструкции;
- уровни вибрации на опорах подшипников;
- вклад сил различной природы в вибрацию конструкции;
- уровень звукового давления (SPL) в заданных точках измерения.
Дополнительно, был проведен анализ влияния сторонних факторов на точность определения уровня шума: проверена роль технологических допусков на толщину стенок корпуса, а также отражение звуковых волн от окружающих поверхностей. Было показано, что отклонения толщины до 20% способны заметно смещать собственные частоты, а отражающие поверхности существенно влияют на распределение шума вблизи корпуса.Результаты: подтверждение модели и снижение проектных рисков
Слева — звуковое давление 1000Hz; справа — звуковое давление в октавных полосах
Сопоставление расчётных данных с результатами натурных испытаний, проведённых специалистами Силовых машин, показало хорошее совпадение по амплитудам вибраций и доминирующим частотам.
Ключевой результат проекта — создание подтверждённой, воспроизводимой методики междисциплинарного анализа, пригодной для масштабирования на другие типы электрических машин.
Такой подход позволяет:
- снижать технические и финансовые риски;
- сокращать объём доработок после испытаний;
- экономить сроки и бюджет проекта;
- повышать предсказуемость характеристик изделия ещё на этапе проектирования.
Совместная инженерная экспертиза как стратегический ресурс
Проект продемонстрировал, что интеграция отраслевого опыта Силовых машин и цифровой экспертизы ПЛМ Урал в области CAE-моделирования позволяет формировать полноценные цифровые модели электрических машин.
Для ПЛМ Урал подобные проекты становятся основой развития компетенций в области системной инженерии и подготовки инженерных команд заказчиков к самостоятельной работе с высокоуровневыми расчётными технологиями.
Для Силовых машин цифровое моделирование становится инструментом повышения конкурентоспособности продукции и снижения рисков на ранних стадиях разработки.
В условиях усложнения изделий и роста требований к качеству именно междисциплинарное цифровое моделирование становится ключом к устойчивому развитию машиностроения и энергетики.
