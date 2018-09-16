Новый цех по переработке мяса птицы открыли в Хасавюртовском районе Дагестана
Новый цех по переработке мяса птицы ООО «Батыр — бройлер» был открыт 15 сентября в селе Ботаюрт.
Цех открылся в рамках реализации инвестиционного проекта ООО птицекомплекс «Батыр Бройлер». С целью увеличения объемов и насыщения республиканского рынка качественной продукцией собственного производства и переработки на базе птицекомплекса ежегодно инвестируются значительные средства в строительство новых производств и на технологическую модернизацию существующих объектов.
В проект «Батыр Бройлер» вложено свыше 734 млн. рублей. В настоящий момент птицекомплекс ежегодно производит 5 тыс. тонн мяса бройлера и 20 тыс. тонн комбикормов, а также перерабатывает 2 тыс. тонн мяса птицы.
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16.09.1821:09:15