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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый цех по переработке мяса птицы открыли в Хасавюртовском районе Дагестана

  • птицефабрика ООО «Батыр – Бройлер»
  • птицефабрика ООО «Батыр – Бройлер»
  •  © www.riadagestan.ru

Новый цех по переработке мяса птицы ООО «Батыр — бройлер» был открыт 15 сентября в селе Ботаюрт.

Цех открылся в рамках реализации инвестиционного проекта ООО птицекомплекс «Батыр Бройлер». С целью увеличения объемов и насыщения республиканского рынка качественной продукцией собственного производства и переработки на базе птицекомплекса ежегодно инвестируются значительные средства в строительство новых производств и на технологическую модернизацию существующих объектов.

В проект «Батыр Бройлер» вложено свыше 734 млн. рублей. В настоящий момент птицекомплекс ежегодно производит 5 тыс. тонн мяса бройлера и 20 тыс. тонн комбикормов, а также перерабатывает 2 тыс. тонн мяса птицы.

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https://www.riadagestan.ru/news/khasavyurtovskiy_rayon/novyy_tsekh_po_pererabotke_myasa_ptitsy_otkryli_v_khasavyurtovskom_rayone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Северный Кавказ, Дагестан, мясопереработка, сельское хозяйство, птицеводство
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