На строительстве Зарамагской ГЭС-1 начат монтаж шаровых затворов

На Зарамагской ГЭС-1, возводимой РусГидро в Северной Осетии, начат монтаж предтурбинных шаровых затворов — крупнейшего оборудования такого типа в России. Затворы играют важную роль в обеспечении безопасной эксплуатации самой высоконапорной гидроэлектростанции России.

Затворы располагаются на конечных участках турбинных водоводов, непосредственно перед распределителями гидротурбин. Они позволяют быстро перекрыть поступление воды к турбинам, как при обычной эксплуатации (например, при проведении плановых ремонтов), так и в аварийных ситуациях. При проектировании Зарамагской ГЭС-1 для этой цели были выбраны шаровые затворы, поскольку только затворы такой конструкции могут надежно работать при рекордных для российской гидроэнергетики напорах воды, превышающих 600 м.

Шаровые затворы Зарамагской ГЭС-1 имеют диаметр 2 м и являются крупнейшими в России. Поскольку применение шаровых затворов оптимально при напорах воды более 200 м, среди российских гидроэлектростанций затворами такого типа оборудованы еще только Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, Гизельдонская ГЭС и Баксанская ГЭС (все входят в состав РусГидро).

В настоящее время строительство Зарамагской ГЭС-1 ведется в интенсивном режиме. Завершаются бетонные работы по обратному своду в деривационном тоннеле, на бассейне суточного регулирования возводятся последние три секции ограждающих стен и финальное покрытие днища. Близится к концу проходка тоннеля противоаварийного водосброса, завершено возведение быстротока и носка трамплина.

В здании ГЭС смонтированы и испытаны повышенным давлением в 114 атмосфер распределители гидротурбин, завершен монтаж верхних кожухов и вспомогательных трубопроводов турбин, ведется их бетонирование. На монтажной площадке начата сборка ротора первого гидрогенератора, завозятся элементы статора. На базу хранения доставлены генераторные выключатели, силовые трансформаторы, оборудование распределительного устройства (КРУЭ-330 кВ).

Строительство Зарамагской ГЭС-1 на реке Ардон — крупнейший инвестиционный проект на территории Северной Осетии. Мощность станции — 346 МВт, выработка составит 842 млн кВт·ч в год. Станция является самым крупной стройкой в Северо-Кавказском регионе.

Уникальность Зарамагской ГЭС-1 заключается не только в самом большом среди ГЭС России напоре — 609 м, но и в самом протяженном деривационном тоннеле, аналогов которому в стране нет. Длина тоннеля — 14 254 м. Проходка деривационного тоннеля была завершена в 2015 году.

Ввод Зарамагской ГЭС-1 в эксплуатацию поднимет уровень энергобеспеченности региона с 20% до 70%, а также позволит значительно увеличить налоговые поступления в бюджет республики, что позитивно отразится на развитии региона.