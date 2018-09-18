Вертолет Орлан 2. Первый полет

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Технические характеристики:

Экипаж, чел 2

Вес, кг пустого 390

нормальный взлетный 650

Максимальная скорость полета у земли, км/ч 185

Крейсерская скорость полета у земли, км/ч 160

Скорость вращения вокруг вертикальной оси на висении, град/с 120

Максимальная вертикальная скороподъёмность у земли из режима висении, м/с 5

Максимальная скороподъёмность при Vнаб=80…100 км/ч, м/с 10

Минимальная вертикальная скорость снижения при планировании на

режиме авторотации на Vсн=80 км/ч, м/с 7

Статический потолок висения без учета влияния земли, м 1350

Динамический потолок, м 4800

Практический потолок (ограничение по кислороду), м 3000

Длина вертолета с учетом лопастей, м 8.09

Диаметр несущего винта, м 6.84

Ометаемая площадь м2 36.74

Хорда несущей лопасти, мм 170

Диаметр хвостового винта, м 1.28

Хорда хвостовой лопасти, мм 115

Дальность планирования с высоты 1000 м, м 3000-3500

Двигатель типа — «Subaru» EJ — 25, л.с./кВт 156/115

Расход топлива (Аи-95) на крейсерском режиме, л/ч 26

Емкость бака, л 130

Продолжительность полета на Н=0-500 м при 5% АНЗ топлива, ч 5

Практическая дальность полета у земли при 5% АНЗ топлива, км 800

Работа над улучшением вертолёта продолжается, построен и облётан второй экземпляр, улучшен вид, двигатель 171 лошадушка, лопасти длиннее. Устойчивое висение вдвоём на 4500 оборотах. Испытания продолжаются.