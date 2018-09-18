Вертолет Орлан 2. Первый полет
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Технические характеристики:
Экипаж, чел 2
Вес, кг пустого 390
нормальный взлетный 650
Максимальная скорость полета у земли, км/ч 185
Крейсерская скорость полета у земли, км/ч 160
Скорость вращения вокруг вертикальной оси на висении, град/с 120
Максимальная вертикальная скороподъёмность у земли из режима висении, м/с 5
Максимальная скороподъёмность при Vнаб=80…100 км/ч, м/с 10
Минимальная вертикальная скорость снижения при планировании на
режиме авторотации на Vсн=80 км/ч, м/с 7
Статический потолок висения без учета влияния земли, м 1350
Динамический потолок, м 4800
Практический потолок (ограничение по кислороду), м 3000
Длина вертолета с учетом лопастей, м 8.09
Диаметр несущего винта, м 6.84
Ометаемая площадь м2 36.74
Хорда несущей лопасти, мм 170
Диаметр хвостового винта, м 1.28
Хорда хвостовой лопасти, мм 115
Дальность планирования с высоты 1000 м, м 3000-3500
Двигатель типа — «Subaru» EJ — 25, л.с./кВт 156/115
Расход топлива (Аи-95) на крейсерском режиме, л/ч 26
Емкость бака, л 130
Продолжительность полета на Н=0-500 м при 5% АНЗ топлива, ч 5
Практическая дальность полета у земли при 5% АНЗ топлива, км 800
Работа над улучшением вертолёта продолжается, построен и облётан второй экземпляр, улучшен вид, двигатель 171 лошадушка, лопасти длиннее. Устойчивое висение вдвоём на 4500 оборотах. Испытания продолжаются.