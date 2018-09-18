На Алтае создали судовой дизель-генератор из российских компонентов
Новая установка, получившая название АЗДА ДГ500, выполнена на базе 12-цилиндрового двигателя ЯМЗ с применением исключительно российских деталей, включая генератор и систему управлени
Оборудование уже получило одобрение Речного регистра, в настоящее время ведётся работа с Морским регистром, добавили в АЗДА
Первые два агрегата АЗДА ДГ500, изготовленные для Морсспасслужбы, в конце августа 2018 года прошли сборку и испытания
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- Константин Курсиков
- 18.09.201817:59
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