На Алтае создали судовой дизель-генератор из российских компонентов

Алтайский завод дизельных агрегатов (АЗДА) разработал новый судовой вспомогательный дизель-генератор мощностью 500 кВт из полностью отечественных компонентов. Об этом корреспонденту Sudostroenie.info рассказали на стенде АЗДА в ходе выставки рыбных технологий в Санкт-Петербурге.

Новая установка, получившая название АЗДА ДГ500, выполнена на базе 12-цилиндрового двигателя ЯМЗ с применением исключительно российских деталей, включая генератор и систему управлени

Оборудование уже получило одобрение Речного регистра, в настоящее время ведётся работа с Морским регистром, добавили в АЗДА

Первые два агрегата АЗДА ДГ500, изготовленные для Морсспасслужбы, в конце августа 2018 года прошли сборку и испытания