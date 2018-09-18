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Лучший юный географ мира живет в Зеленограде и мечтает стать климатологом. 17-летний Ален Коспанов стал абсолютным чемпионом международной географической олимпиады в канадском Квебеке. Всего у сборной российских школьников четыре медали: золото, серебро и две бронзы.