Лучший юный географ мира живет в Зеленограде и мечтает стать климатологом
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GIuCpoSH3ns
Лучший юный географ мира живет в Зеленограде и мечтает стать климатологом. 17-летний Ален Коспанов стал абсолютным чемпионом международной географической олимпиады в канадском Квебеке. Всего у сборной российских школьников четыре медали: золото, серебро и две бронзы.
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- termometrix
- 18.09.201823:25
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