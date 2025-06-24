Сборная России победила на первой Открытой Международной географической олимпиаде

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В МГУ имени М. В. Ломоносова подвели итоги первой Открытой Международной географической олимпиады. Сборная России завоевала четыре золотые и две серебряные медали и заняла первое место в командном зачете.Состязание объединило 107 участников из 23 государств.

В олимпиаде приняли участие юные географы из Азербайджана, Армении, Афганистана, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Ганы, Замбии, Индонезии, Ирана, Малайзии, Монголии, Казахстана, Китая, Нигерии, России, Сербии, Словении, Таджикистана, Таиланда, Туниса, Филиппин, Шри-Ланки. Абсолютным победителем openGeo 2025 признан Тадеус Тразо (Филиппины). Российский школьник Кристиан Рымарчук разделил 2-е место с участником из Белоруссии.

Конкурсная программа олимпиады состояла из трех туров. В ходе теоретического тура участники решали пять задач по физической и социально-экономической географии. Практический тур включал задания, направленные на анализ космических снимков, графические и картографические задания. В рамках мультимедиатеста школьники отвечали на 40 иллюстрированных вопросов из различных сфер географических знаний.

Теоретический тур состоял из пяти задач по физической и социально-экономической географии. Они были посвящены процессам выветривания горных пород и распространению карстовых явлений, особенностям использования потенциала фотовольтаики в сельском хозяйстве, проблемам интрузии соленых вод в речных эстуариях, истории и использованию наследия Всемирных выставок (World Expo), принципам размещения университетских кампусов.

В состав научного комитета и жюри openGео 2025 вошли ведущие ученые-географы из России (представители МГУ им. М.В. Ломоносова, Института географии РАН), Индии, Казахстана, Сербии и других стран.

Открытая международная географическая олимпиада — это международное соревнование для старшеклассников. Его организаторы — Минпросвещения России и МГУ им. М.В. Ломоносова. Состязание будет проводиться как открытая альтернативная международная олимпиада для школьников и студентов, отобранных по результатам национальных географических олимпиад и других интеллектуальных состязаний в сфере географии стран СНГ, ШОС, БРИКС и других государств. Мероприятие направлено на популяризацию географических знаний и навыков среди талантливых школьников и укрепление международных образовательных и академических связей.

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