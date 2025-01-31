Школьники из России завоевали шесть медалей на международной географической олимпиаде OLGENAS

Школьники из России завоевали шесть медалей на международной географической олимпиаде OLGENASСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Российские школьники завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали на международной географической олимпиаде OLGENAS, которая проходила с 20 по 24 января в Индонезии. Это первое в 2025 году состязание, в котором приняла участие наша сборная команда.
Золотых медалей международной географической олимпиады OLGENAS удостоены:
— Елизавета Киселева (лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова города Москвы);
— Тихон Пуляев (Московская гимназия на Юго-Западе № 1543).
Серебряные медали получили:
— Дина Ислямутдинова (школа № 2054 города Москвы);
— Кристиан Рымарчук (школа № 179 города Москвы).
Бронзовых медалей удостоены:
— Энжелина Гаязова (экономико-математический лицей № 29 города Ижевска);
— Артем Янцен (лицей № 11 города Челябинска).
В состав тренерского штаба сборной вошли выпускники кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Анна Ромашина и Артур Петросян.
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