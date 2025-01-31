стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
termometrix 31 января 2025, 11:07 15 Образование

Школьники из России завоевали шесть медалей на международной географической олимпиаде OLGENAS

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © rgo.ru

Российские школьники завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали на международной географической олимпиаде OLGENAS, которая проходила с 20 по 24 января в Индонезии. Это первое в 2025 году состязание, в котором приняла участие наша сборная команда.

 © rgo.ru

Золотых медалей международной географической олимпиады OLGENAS удостоены:

— Елизавета Киселева (лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова города Москвы);

— Тихон Пуляев (Московская гимназия на Юго-Западе № 1543).

Серебряные медали получили:

— Дина Ислямутдинова (школа № 2054 города Москвы);

— Кристиан Рымарчук (школа № 179 города Москвы).

Бронзовых медалей удостоены:

— Энжелина Гаязова (экономико-математический лицей № 29 города Ижевска);

— Артем Янцен (лицей № 11 города Челябинска).

В состав тренерского штаба сборной вошли выпускники кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Анна Ромашина и Артур Петросян.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://www.rgo.ru/ru/article/shkol...unarodnoy-geograficheskoy-olimpiade

образование, география, олимпиада
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,