Школьники из России завоевали шесть медалей на международной географической олимпиаде OLGENAS

© rgo.ru

Российские школьники завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали на международной географической олимпиаде OLGENAS, которая проходила с 20 по 24 января в Индонезии. Это первое в 2025 году состязание, в котором приняла участие наша сборная команда.

© rgo.ru

Золотых медалей международной географической олимпиады OLGENAS удостоены:

— Елизавета Киселева (лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова города Москвы);

— Тихон Пуляев (Московская гимназия на Юго-Западе № 1543).

Серебряные медали получили:

— Дина Ислямутдинова (школа № 2054 города Москвы);

— Кристиан Рымарчук (школа № 179 города Москвы).

Бронзовых медалей удостоены:

— Энжелина Гаязова (экономико-математический лицей № 29 города Ижевска);

— Артем Янцен (лицей № 11 города Челябинска).

В состав тренерского штаба сборной вошли выпускники кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Анна Ромашина и Артур Петросян.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен