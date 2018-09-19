Филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
В сентябре 2017 года в Мурманске открылся филиал Нахимовского военно-морского училища. Оценить масштаб нового учебного заведения можно только с высоты!
1. Комплекс зданий училища построен с учётом перепада рельефа местности:
2. Идёт строительство объектов второй очереди училища:
5. Главный учебно-административный корпус училища:
6. По бокам расположены 2 спальных корпуса на 240 и 320 мест и медпункт:
Фотографии Алексея Мкртчяна
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