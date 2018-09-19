Филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске





© Фото Алексея Мкртчяна

В сентябре 2017 года в Мурманске открылся филиал Нахимовского военно-морского училища. Оценить масштаб нового учебного заведения можно только с высоты!





© Фото Алексея Мкртчяна

1. Комплекс зданий училища построен с учётом перепада рельефа местности:



© Фото Алексея Мкртчяна

2. Идёт строительство объектов второй очереди училища:



© Фото Алексея Мкртчяна

3. Спорткомплекс:



© Фото Алексея Мкртчяна

4. Столовая на 620 мест:



© Фото Алексея Мкртчяна

5. Главный учебно-административный корпус училища:



© Фото Алексея Мкртчяна

6. По бокам расположены 2 спальных корпуса на 240 и 320 мест и медпункт:



© Фото Алексея Мкртчяна

Фотографии Алексея Мкртчяна