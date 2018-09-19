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Фотофакты

Филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске

  •  © Фото Алексея Мкртчяна

В сентябре 2017 года в Мурманске открылся филиал Нахимовского военно-морского училища. Оценить масштаб нового учебного заведения можно только с высоты!

  •  © Фото Алексея Мкртчяна

1. Комплекс зданий училища построен с учётом перепада рельефа местности:

  •  © Фото Алексея Мкртчяна

2. Идёт строительство объектов второй очереди училища:

  •  © Фото Алексея Мкртчяна

3. Спорткомплекс:

  •  © Фото Алексея Мкртчяна

4. Столовая на 620 мест:

  •  © Фото Алексея Мкртчяна

5. Главный учебно-административный корпус училища:

  •  © Фото Алексея Мкртчяна

6. По бокам расположены 2 спальных корпуса на 240 и 320 мест и медпункт:

  •  © Фото Алексея Мкртчяна

Фотографии Алексея Мкртчяна

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Мурманск, Нахимовское военно-морское училище
  • A_SEVER A_SEVER
    19.09.1809:30:14

    И ещё одно фото училища:

    •  © Фото из открытых источников

    #1070519
  • Нет аватара абрамыч
    19.09.1810:30:40

    Для Мурманска сильно круто.

    #1070533
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    19.09.1812:14:49

    Лавочки вижу. Спортгородка не вижу. Где курсантов дро…ить будут?

    А так очень круто. Смотрю не без культа личности — образ ВВП на жилом доме.

    #1070558
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