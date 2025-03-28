Порт «Лавна» отгрузил первую партию угля

Порт «Лавна» отгрузил первую партию угляСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Комплекс перегрузки угля «Лавна» размещается на Западном берегу Кольского залива в границах порта Мурманск, является составной частью проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».
В его рамках ведётся строительство угольного перегрузочного комплекса мощностью перевалки 18 миллионов тонн в год, специальной железнодорожной линии, обустройство акватории порта. Строительство порта «Лавна» способствует росту грузооборота по Севморпути и организации круглогодичной навигации.
По словам министра транспорта РФ объем инвестиций в порт превысил 87 млрд рублей.
Порт «Лавна» является незамерзающим и обеспечивает прямой выход к океану, а на комплексе технически возможна обработка судов дедвейтом от 20 до 150 тыс. тонн.
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