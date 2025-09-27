Иран передал России около 34 километров участка земли, выделенной под строительство железной дороги Решт — Астара в рамках реализации проекта международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг», заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек.

Отмечается, что на сегодняшний день власти Ирана выкупили около половины земель под строительство 162-километрового участка железной дороги. По словам иранской стороны, исламская республика прилагает все усилия, чтобы выкупить все земли под проект до третьей декады 2026 года.

«Около 34 километров передано российской компании, чтобы она могла начать работы», — приводит слова министра агентство SNN.

Ранее правительство РФ заяило, что реализация проекта международного транспортного коридора движется. Проект МТК «Север — Юг» позволит сократить время перевозки грузов на участке от Мурманска и других расположенных на Балтике российских портов до порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В Минтрансе РФ также ранее сообщали , что каспийская «пятерка» продолжает работу над реализацией проекта.

Россия и Иран в 2023 года подписали соглашение о строительстве последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора в Иране. МТК «Север-Юг » является мультимодальным маршрутом от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи. Протяженность коридора составляет 7,2 тысячи километров.